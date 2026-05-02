americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El jonrón de Mauricio en la 7ma entrada impulsa remontada 4-3 de Mets ante Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El dominicano Ronny Mauricio conectó un jonrón para tomar la delantera en la séptima entrada y los Mets de Nueva York remontaron para vencer 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del viernes, en el primer juego de una gira de nueve partidos.

Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, es felicitado por sus compañeros de equipo en el dugout después de batear un jonrón solitario en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, es felicitado por sus compañeros de equipo en el dugout después de batear un jonrón solitario en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 1 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La victoria —apenas la cuarta de los Mets en sus últimos 21 juegos— llegó unas horas después de que el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, le diera un voto de confianza al mánager Carlos Mendoza. Nueva York tiene el peor récord de las Grandes Ligas, con 11-21.

Marcus Semien pegó un sencillo de dos carreras para empatar en la sexta entrada, dentro de un episodio de tres anotaciones de los Mets, que también incluyó un sencillo impulsor del venezolano Francisco Álvarez. Nueva York retiró a los últimos 21 bateadores de los Angelinos.

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cinco entradas, con ocho ponches y ninguna base por bolas. Huascar Brazobán (2-0) lanzó una sexta perfecta para llevarse el triunfo, y Brooks Raley, Luke Weaver y Devin Williams —quien consiguió su tercer salvamento— se encargaron del cierre, mientras los relevistas de los Mets se combinaron para cuatro entradas sin permitir imparable.

El cubano Jorge Soler conectó un jonrón de dos carreras por los Angelinos, que perdieron al abridor Walbert Ureña en la sexta entrada cuando un batazo de regreso de Bo Bichette lo golpeó en la pierna derecha. Fue apenas el segundo hit de los Mets ante Ureña, quien no había permitido carreras en cinco entradas antes de que el bullpen tomara el relevo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter