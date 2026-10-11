americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Departamento de Justicia investiga si parón de prensa en la Casa Blanca violó ley antimonopolio

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si la decisión del grupo rotativo de periodistas de televisión acreditados en la Casa Blanca, conocido como pool, de suspender la cobertura del presidente Donald Trump el mes pasado violó la ley antimonopolio, informó el sábado una portavoz de la agencia.

Trabajadores de televisoras preparan su equipo antes de que lleguen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; el presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, al Museo de Archivos Nacionales, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Trabajadores de televisoras preparan su equipo antes de que lleguen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump; el presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, al Museo de Archivos Nacionales, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Emily Covington, portavoz del departamento, señaló que los boicots de grupo entre competidores empresariales podrían infringir la ley de Estados Unidos. “La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas organizaciones de noticias han violado las leyes antimonopolio”, manifestó.

El anuncio se produjo después de que el grupo de cinco cadenas que integra el pool televisivo dejara de cubrir al presidente el mes pasado, luego de que el gobierno impidiera el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

Se enviaron mensajes a última hora del sábado a los cinco medios para solicitar comentarios: ABC, CBS, CNN, FOX y NBC.

El pool de prensa de la Casa Blanca, que es un elenco rotativo de medios que cubre al presidente, se ha convertido en un reflejo de la disputa más amplia sobre si el presidente, o cualquier persona, puede controlar el contenido de las noticias, que es una forma de libertad de expresión y un pilar de la democracia estadounidense.

Los acontecimientos del mes pasado supusieron una escalada extraordinaria en los esfuerzos de Trump por restringir a reporteros y medios de comunicación que considera insuficientemente favorables.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda por la prohibición, que duró varios días. Esta fue levantada después de que un juez concediera a las tres organizaciones informativas un alivio temporal, que se mantiene vigente hasta el martes.

También se reanudó la cobertura del pool televisivo de la Casa Blanca.

Jose Zamora, director regional para América del Comité para la Protección de los Periodistas, criticó el sábado la decisión del gobierno de investigar.

“El gobierno no debería usar investigaciones antimonopolio para intimidar a medios que defienden el acceso de la prensa”, escribió Zamora en X. “El derecho del público a saber depende de ese acceso”.

___

Taxin contribuyó a este despacho desde Santa Ana, California.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

Por Redacción América Noticias Miami
trump anuncia que eeuu no atacara a iran antes de las elecciones de noviembre, pero mantendra el bloqueo naval

Trump anuncia que EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de noviembre, pero mantendrá el bloqueo naval

Por Redacción América Noticias Miami
Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

eeuu confirma conversaciones con cuba y advierte: consideramos todas las opciones ante el regimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter