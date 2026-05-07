El cambio climático amenaza a decenas de miles de especies vegetales, dicen científicos

ARCHIVO - Tulipanes en la granja Wooden Shoe en Woodburn, Oregon, el 11 de abril de 2026. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

Entre el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia y nieve, es probable que entre el 7% y el 16% de las especies vegetales del mundo pierdan al menos el 90% de su hábitat y queden, en esencia, extintas en unos 55 a 75 años, según un estudio publicado el jueves en la revista Science.

Eso equivale aproximadamente a entre 35.000 y 50.000 especies de plantas, según escenarios moderados de contaminación por carbono, y a muchas más si la contaminación mundial se dispara, señaló la coautora del estudio Xiaoli Dong, ecóloga de la Universidad de California en Davis.

Dong y sus colegas utilizaron numerosos modelos informáticos de biología y clima para examinar en detalle los futuros potenciales del 18% de las especies vegetales del mundo, con el objetivo de comprender bien qué les espera a todas.

Los científicos han calculado que las especies vegetales podrían desplazarse gradualmente hacia climas más fríos a medida que el mundo se calienta, transportadas por el viento, el agua y los animales hacia los polos o a mayores altitudes. Los científicos han observado este proceso e incluso han reubicado plantas para conservarlas. Pero los millones de simulaciones informáticas de Dong muestran que, aun si estas especies se mueven lo más rápido posible, “no va a reducir la tasa de extinción”.

“No es porque no se estén moviendo lo suficientemente rápido. Lo que encontramos tiene que ver con la pérdida de hábitat”, explicó.

El cambio climático altera los hábitats de las plantas

El cambio climático, ya sea por la temperatura o por cambios en las precipitaciones, hará que zonas donde antes crecían plantas dejen de ser habitables para algunas especies, indicó.

Puso como ejemplo el tulipán: prefiere un determinado suelo, temperatura y nivel de lluvia. El cambio climático ha alterado esa combinación: la temperatura adecuada se desplazó hacia el norte, el patrón de lluvias apropiado se movió hacia el este y el suelo perfecto se quedó donde estaba. “La condición perfecta que requiere este tulipán se ha vuelto realmente pequeña”, señaló Dong.

Este escenario se agrava especialmente en el Ártico, el Mediterráneo y Australia, según el estudio. En el Ártico se debe a que la temperatura se calienta cuatro veces más rápido que en el resto del planeta, y en Australia, está impulsado más por los cambios en las precipitaciones, explicó la investigadora.

Miles de plantas con flor inusuales, ahora en riesgo

Mientras el estudio de Dong analiza el riesgo de extinción futuro, en un segundo estudio publicado el jueves en la misma revista se examinó el riesgo de extinción actual de las plantas con flor, un grupo con más de 335.000 especies, más que la mayoría de las variedades de flora y fauna.

Científicos de los Jardines de Kew en el Reino Unido hallaron que casi 10.000 especies de plantas con flor están actualmente en peligro de desaparecer, y son tan antiguas e inusuales desde el punto de vista evolutivo que, si se pierden, el 21% del “árbol de la vida” de la Tierra desaparecería con ellas. Entre ellas hay especies extrañas como el titan arum, la planta más maloliente del mundo, y otras que los humanos consideran útiles, como la orquídea que proporciona la vainilla, indicaron los investigadores.

El biólogo evolutivo de plantas y autor principal del estudio, Felix Forest, aplicó un sistema de 20 años desarrollado por biólogos británicos para priorizar la conservación de especies, salvando aquellas que son únicas. En el estudio no se analizan las causas del riesgo de extinción, sino qué se perdería en términos de historia biológica y singularidad.

En el mayor estudio de priorización de especies que han emprendido los científicos, Forest encontró que hay más historia evolutiva en riesgo en las plantas con flor inusuales que en casi cualquier otro grupo de flora o fauna, excepto las tortugas de agua y de tierra.

Algunas otras especies tienen parientes cercanos y una rama frondosa, de modo que, si una desaparece, otras permanecen para compartir su historia evolutiva. Pero las plantas con flor incluyen árboles como el Ginkgo biloba, que no tiene especies similares y representa cientos de millones de años de evolución.

Los animales acaparan la atención, no las plantas

El problema es que la extinción de plantas a menudo se pasa por alto, incluso por organizaciones oficiales, en comparación con los animales, dijeron Forest y Dong.

“Tratamos de corregir ese desequilibrio entre plantas y animales, especialmente los vertebrados”, manifestó Forest. “Por lo general, los humanos se interesan más por cosas suaves y peludas y por cosas con dos alas que por las plantas. Y así son las cosas”.

En conjunto, los dos estudios muestran que el mundo no puede esperar para actuar y salvar a las especies vegetales en peligro, escribieron los biólogos chilenos Rosa Scherson y Federico Luebert, quienes no participaron en los estudios.

Cuando el futuro de las plantas es inestable, “también puede afectar la seguridad alimentaria humana y el acceso a materiales básicos”, escribieron Scherson y Luebert en una reseña de ambos estudios. “Mantener las condiciones actuales que sostienen la vida humana requiere una acción urgente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP