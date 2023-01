Un patrocinador y rigurosos controles: todo lo que debes saber para aplicar al nuevo programa Parole que permitirá a miles de cubanos entrar de manera legal a EUUU 

Las personas pueden solicitar y ser consideradas, caso por caso, para un permiso temporal de hasta dos años, que incluiría la autorización de empleo. Todo este proceso se hace a través de la aplicación en internet CBP One.

DIARIO DE CUBA accedió a la aplicación CBP One y esta exige pasar como mínimo dos controles de verificación de identidad.

El DHS advierte que "las personas que entren en EEUU, México o Panamá sin autorización, tras el anuncio (...), no podrán acogerse en general a estos procesos".

Añade que quienes "intenten entrar a Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer una base legal para permanecer en el país serán expulsados o devueltos a México, país que aceptará la devolución de 30.000 personas al mes". No queda claro qué pasará cuando lo migrantes no admisibles superen esa cifra.

Quienes se logren acoger al programa podrán residir durante un máximo de dos años en Estados Unidos y recibir un permiso para trabajar durante ese período. El DHS no precisa si los migrantes podrían ampliar su estancia regular en EEUU después de esos dos años.

En principio, los cubanos podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día de permanencia en Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, desde este viernes "los posibles patrocinadores pueden presentar una solicitud al DHS, para apoyar a las personas que cumplan los requisitos a través de esta url."

"Las personas y los representantes de organizaciones que deseen postular como patrocinadores, deben declarar su capacidad económica y pasar una verificación de antecedentes para evitar la explotación y los abusos", añade el comunicado.

Las autoridades estadounidenses no esclarecen si el proceso debe realizarse solo por el patrocinador, el migrante o por ambos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) explica que "esta nueva función permitirá a los migrantes programar una hora y un lugar para acudir a un puerto de entrada a solicitar una excepción a la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias, basadas en una evaluación individualizada de vulnerabilidad."

Este proceso sustituirá al actual, que requiere que los migrantes presenten solicitudes a través de organizaciones de terceros ubicadas cerca de la frontera.

Una vez que la orden de salud pública del Título 42 deje de estar vigente, los migrantes igualmente podrán programar una hora para presentarse en un puerto de entrada para su inspección y procesamiento. El comunicado señala que quienes se acojan a este proceso, por lo general, tendrán derecho a autorización de trabajo durante su período de estancia autorizada.

Las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán generar una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada:

Estado Arizona: Nogales

Estado Texas: Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass, y El Paso (Paso Del Norte)

(Paso Del Norte) Estado California: Calexico y San Ysidro (Pedestrian West–El Chaparral).

Durante el proceso de inspección en la frontera de EEUU, los migrantes deben atestiguar verbalmente su estado de vacunación contra la Covid-19 y proporcionar, cuando se les solicite, una prueba.

Próximamente el DHS y el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, en inglés) publicarán una normativa que propone nuevos procesos legales y establecerá ciertas condiciones sobre la elegibilidad para los solicitantes de asilo.

El comunicado del DHS concluía con una advertencia del secretario de Seguridad Nacional de EEUU Alejandro N. Mayorkas: "Las personas que no tengan una base legal para permanecer en EEUU estarán sujetas a ser expulsados o removidas rápidamente."

Este funcionario ofreció una entrevista al medio La Voz de América sobre las nuevas medidas: "Vamos a hacer que este programa esté accesible. Es extraordinariamente importante que proporcionemos una manera segura, humana y ordenada para que las personas lleguen a EEUU sin poner en riesgos sus vidas, y sin poner en manos de los contrabandistas los ahorros de toda su vida."

Ante el cuestionamiento de algunas ONG sobre la idoneidad de este programa para las personas perseguidas en estos países, Mayorkas señaló que "estas medidas han demostrado su éxito con los venezolanos, hemos brindado una tremenda ayuda humanitaria a miles de venezolanos."

Ante la posibilidad de que aumente la llegada por mar a Florida de haitianos y cubanos después de la implementación de este programa, Mayorkas advirtió que sería "un grave error que la gente lo hiciera. Estamos observando muy de cerca, no tendrán éxito, ejerceremos nuestras autoridades legales."

Según el Gobierno estadounidense, la Patrulla Fronteriza ha constatado un descenso del 90% en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de EEUU tras el establecimiento de este programa para el país sudamericano en octubre.

Cuba vive la mayor crisis migratoria de su historia. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022 llegaron 277.594 cubanos a EEUU, 760 como promedio diario. En octubre pasado (correspondiente al año fiscal 2023) 29.872 cubanos ingresaron de manera irregular a EEUU, un promedio de 963 por día. En noviembre llegaron a EEUU 35.849 migrantes de la Isla, un promedio de casi 1.200 al día.

De hacerse un reparto equitativo de esos 30.000 cupos, poco más de 7.000 cubanos podrían entrar a EEUU al mes. Menos de la quinta parte de los que lo hicieron en noviembre.

El objetivo fundamental de la administración Biden con estos cambios en su política migratoria es atenuar el número de migrantes que llegan a EEUU actualmente. Además, con este programa se prepara el terreno para la futura eliminación del Título 42, política que les permitía expulsar de manera exprés a miles de migrantes durante la pandemia.

