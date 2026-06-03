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Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba desde el 6 de junio

Una entidad financiera extranjera rompió relaciones con FINCIMEX y suspenderá desde el 6 de junio el procesamiento de tarjetas Visa y Mastercard en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
tarjeta visa cuba

Visa y Mastercard dejan de operar a través de FINCIMEX en Cuba tras nuevas sanciones de Trump

Nuevo golpe financiero para Cuba: Visa y Mastercard quedan fuera de FINCIMEX

cuba visa

El sistema financiero cubano recibió un nuevo golpe este miércoles luego de que una institución bancaria extranjera comunicara a FINCIMEX S.A. la terminación de su relación comercial para el procesamiento de operaciones con tarjetas Visa y Mastercard.

La medida entrará en vigor el próximo 6 de junio y se produce en medio del endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra entidades vinculadas al aparato económico estatal cubano.

El anuncio fue realizado por el Banco Central de Cuba, que confirmó la decisión sin revelar la identidad de la institución financiera involucrada.

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Las sanciones estadounidenses aceleran la ruptura

La decisión está directamente relacionada con la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA e incorporó penalizaciones secundarias para empresas e instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con ellas.

El plazo otorgado por Washington para romper vínculos con las entidades sancionadas expiró entre el 5 y el 6 de junio, provocando una salida acelerada de compañías extranjeras del mercado cubano.

FINCIMEX, en el centro de la presión financiera

FINCIMEX (Financiera Cimex S.A.) es la entidad encargada de procesar remesas y operaciones con tarjetas internacionales en Cuba.

La compañía está vinculada al Grupo CIMEX, estructura empresarial que Estados Unidos considera parte del entramado económico controlado por el régimen cubano.

No es la primera vez que FINCIMEX enfrenta restricciones. En 2020 fue objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que limitó el procesamiento de remesas procedentes de Estados Unidos.

Cuba apuesta por sistemas de pago rusos y chinos

Ante la suspensión de Visa y Mastercard a través de FINCIMEX, las autoridades cubanas aseguraron que continuarán operativos otros mecanismos de pago.

Entre ellos destacan las tarjetas nacionales Clásica y Tropical, así como las plataformas internacionales Mir, de origen ruso, y UnionPay, respaldada por China.

La situación refleja la creciente dependencia financiera y tecnológica de Cuba respecto a Moscú y Pekín en medio del aislamiento de los sistemas bancarios occidentales.

El impacto de las sanciones se extiende al turismo y el comercio

La interrupción de operaciones con Visa y Mastercard coincide con una serie de retiros empresariales provocados por las nuevas sanciones estadounidenses.

En las últimas horas, la hotelera española Meliá anunció el cierre de operaciones en 15 hoteles vinculados a GAESA, mientras que Iberostar confirmó su salida de otros 12 establecimientos en la isla.

Asimismo, importantes navieras internacionales han reducido o suspendido operaciones hacia puertos cubanos, afectando significativamente la logística y el comercio exterior.

Crece la presión económica sobre La Habana

La administración Trump ha intensificado durante 2026 su estrategia de máxima presión sobre el régimen cubano.

Las medidas incluyen restricciones financieras, sanciones contra altos funcionarios, limitaciones al sector turístico y acciones dirigidas contra empresas controladas por las Fuerzas Armadas.

Analistas consideran que la salida de Visa y Mastercard a través de FINCIMEX representa uno de los golpes más sensibles para la capacidad de Cuba de captar divisas provenientes del turismo internacional y de transacciones comerciales realizadas con tarjetas extranjeras.

El nuevo escenario podría generar mayores dificultades para viajeros, negocios y ciudadanos que dependen de medios electrónicos de pago dentro de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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