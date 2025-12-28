Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El presidente de EE.UU. asegura avances decisivos tras casi tres horas de conversaciones y contactos con líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este sábado que un acuerdo de paz para Ucrania está “muy cerca” , tras sostener una reunión de casi tres horas con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski , en el estado de Florida.

“Creo que nos estamos acercando”, declaró Trump en una rueda de prensa posterior al encuentro, en la que destacó que las conversaciones incluyeron también intercambios con varios líderes europeos , en lo que describió como un esfuerzo diplomático coordinado para cerrar un acuerdo definitivo.

Trump reconoció que persisten diferencias importantes , especialmente en torno al futuro estatus de las regiones del Donbás , parcialmente ocupadas por Rusia, aunque insistió en que el progreso es significativo.

| EL PRESIDENTE DONALD TRUMP sobre su llamada con Putin: "Hoy vi a un presidente Putin muy interesante... Creo que vamos a llegar a ese punto... Estuve hablando por teléfono con él durante casi dos horas y media. Hablamos de muchas cosas. No hablamos del tiempo". pic.twitter.com/zwwoB4zQqq

“Podemos decir que estamos en el 95 %. No me gusta hablar de porcentajes, pero estamos avanzando muy bien. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero hemos hecho grandes progresos hoy y durante el último mes”, aseguró.

Por su parte, Zelenski calificó la reunión como “positiva y productiva” y confirmó que ambas partes acordaron volver a reunirse en las próximas semanas para finalizar los aspectos pendientes del plan de paz.

“Tenemos grandes acuerdos sobre el plan de 20 puntos. Creo que está en un 90 % acordado”, afirmó el mandatario ucraniano durante la comparecencia conjunta, sin revelar detalles sobre la fecha o el lugar del próximo encuentro.

El plan de paz de 20 puntos

El llamado plan de paz de 20 puntos, impulsado por Washington y Kiev, contempla entre sus ejes principales:

Un pacto de no agresión entre Ucrania y Rusia.

Garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania , similares a las ofrecidas por la OTAN.

Mecanismos para estabilizar las zonas en disputa del este del país.

Aunque el documento ha sido rechazado previamente por Moscú, Trump afirmó que sus recientes conversaciones con Vladímir Putin avanzan “en la dirección correcta” para definir el futuro de las regiones ocupadas del Donbás.

El punto más delicado: territorio y seguridad

En el plano territorial, Kiev plantea dos escenarios:

Congelar la actual línea del frente , o

Establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk aún bajo control ucraniano, pero reclamadas por Rusia.

Estas propuestas siguen siendo uno de los principales focos de fricción en la negociación.

Elecciones y referéndum en medio del proceso de paz

Zelenski reveló además que Ucrania ha iniciado preparativos técnicos para celebrar elecciones presidenciales, un tema altamente sensible en un país en guerra. Un grupo de trabajo multipartidista ya celebró su primera reunión para analizar los obstáculos legales, de seguridad y logísticos.

El mandatario ucraniano no descartó que las elecciones puedan celebrarse de forma simultánea a un referéndum sobre el plan de 20 puntos, una posibilidad que hasta ahora había sido rechazada por la mayoría de las fuerzas políticas del país.

Sin embargo, la apertura de Kiev a este escenario es interpretada como un intento de neutralizar los argumentos de Moscú y Washington sobre la supuesta ilegitimidad del Gobierno ucraniano.

Un momento clave para la guerra en Europa

El encuentro se produce tras una intensa actividad diplomática en los últimos días, que incluyó contactos de Zelenski con enviados de la Casa Blanca y conversaciones directas de Trump con el Kremlin.

De concretarse el acuerdo, se trataría del avance más significativo hacia el fin del conflicto desde el inicio de la invasión rusa, con profundas implicaciones para la seguridad europea y el equilibrio geopolítico global.