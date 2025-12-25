americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump afirma que EEUU atacó objetivos del Estado Islámico en Nigeria tras ataques a cristianos

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el jueves que lanzó un “ataque poderoso y mortal” contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, después de pasar semanas denunciando al grupo extremista por atacar a cristianos.

El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

La publicación del presidente no incluyó información sobre cómo se llevó a cabo el ataque ni cuáles fueron sus efectos, y la Casa Blanca no proporcionó más detalles.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y matando de manera despiadada, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, publicó el presidente en su red social.

El mes pasado, Trump dijo que ordenó al Pentágono planificar una posible acción militar en Nigeria tras las denuncias de persecución cristiana. El Departamento de Estado anunció en las últimas semanas que restringiría las visas para los nigerianos y sus familiares involucrados en asesinatos masivos y violencia contra cristianos en el país africano.

Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como un “país de especial preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional.

“Anteriormente advertí a estos terroristas que si no dejaban de masacrar a cristianos, habría un precio que pagar, y esta noche, lo hubo”, escribió Trump en su publicación el día de Navidad. Dijo que funcionarios de defensa habían “ejecutado numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, añadió.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter