Trump

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

La Administración Trump anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 gracias a la reforma fiscal aprobada en julio. Millones de hogares podrían recibir entre 1.000 y casi 4.000 dólares en devoluciones

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool) AP

La Administración de Donald Trump proyecta que 2026 marcará un récord histórico en reembolsos de impuestos, impulsado por las disposiciones del llamado Big Beautiful Bill, una ambiciosa reforma fiscal aprobada y firmada en julio pasado.

Así lo confirmó Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, quien aseguró que decenas de millones de contribuyentes recibirán devoluciones significativamente mayores a partir del próximo ciclo fiscal.

Qué cambia con la nueva ley fiscal

La legislación, que legisladores republicanos promocionan ahora como la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, incluye múltiples disposiciones que entrarán plenamente en vigor en 2026, lo que explica por qué sus efectos aún no se reflejan en las declaraciones actuales.

Entre los cambios clave destacan:

  • Aumento de la deducción estándar

    • 32.000 dólares para parejas

    • 16.100 dólares para contribuyentes solteros

  • Incremento temporal del límite SALT

  • De 10.000 a 40.000 dólares en deducciones por impuestos estatales y locales para muchas familias.

Propinas y horas extra: dos banderas de Trump

Dos de las medidas más promocionadas por Trump también tendrán un impacto directo en los reembolsos:

  • Trabajadores con propinas podrán deducir hasta 25.000 dólares en ingresos por tips.

  • Empleados con horas extra podrán deducir hasta 12.500 dólares adicionales.

Estas deducciones reducen de forma directa el ingreso gravable, elevando así los montos de devolución.

Por qué los reembolsos aún no se han visto

En declaraciones a Fox News, Hassett explicó que el retraso es técnico:

“No aprobamos el Big Beautiful Bill hasta mediados del verano, por lo que muchos de los cambios fiscales no se reflejaron en los formularios presentados a principios de año”.

Esto significa que millones de trabajadores no ajustaron sus retenciones, lo que se traducirá en cheques de reembolso más grandes en el primer trimestre de 2026.

El Tesoro confirma cifras multimillonarias

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció cifras concretas:

  • Entre 100.000 y 200.000 millones de dólares en devoluciones totales.

  • Un promedio de 1.000 a 2.000 dólares por hogar.

“Los trabajadores estadounidenses no cambiaron sus retenciones. Eso significa reembolsos muy elevados”, afirmó en entrevista con NBC Filadelfia.

Proyección aún más optimista del sector privado

Un análisis de JP Morgan eleva todavía más las expectativas:

más de 100 millones de estadounidenses podrían recibir un reembolso promedio de 3.743 dólares, una cifra sin precedentes.

Impacto político rumbo a 2026

Las declaraciones llegan mientras la Casa Blanca refuerza su mensaje de alivio económico y asequibilidad, buscando capitalizar la baja en precios de productos básicos como gasolina y alimentos, y fortalecer al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de 2026

