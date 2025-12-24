americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

TEGUCIGALPA (AP) — El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles que el conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras al derrotar con 40,27% de los votos a Salvador Nasralla, después de un demorado escrutinio que generó tensiones en el país centroamericano.

El máximo organismo electoral hizo el anuncio luego de haber finalizado el lento escrutinio especial de 2.792 actas que se había iniciado la semana pasada por supuestas inconsistencias y errores. “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, se impuso en su segundo intento por la presidencia a Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sacó 39,53% de los votos.

Los resultados son un duro revés para el gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada obtuvo 19,19% de respaldo, y suponen el regreso de la derecha al poder, que gobernó por última vez de la mano del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Antes de que se pusiera en marcha el escrutinio especial el jueves pasado en medio de denuncias sobre supuesto fraude y presiones del gobierno de Trump, la distancia entre Asfura y Nasralla era de menos de un 1%.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

Destacados del día

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

La TV CUBANA explota el dolor de cubanos con I220A para lavar la imagen del régimen que los expulsó

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

EXCLUSIVA WSJ | EEUU despliega aviones de operaciones especiales y tropas en el Caribe para aumentar presión sobre Maduro

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter