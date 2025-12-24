Trump dice que no quiere que un "Santa malo" entre en EEUU y defiende el carbón en plática con niños

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump durante una llamada de la Operación Rastrea a Santa Claus del NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte) en su club Mar-a-Lago, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) AP

De vacaciones en su finca Mar-a-Lago en Florida, el presidente y la primera dama Melania Trump participaron en la tradición de hablar con los niños que llaman al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), que de manera lúdica rastrea el trineo de Santa Claus alrededor del mundo.

"Queremos asegurarnos de que Santa se esté portando bien. Santa es una persona muy buena", dijo Trump mientras hablaba con niños de 4 y 10 años de Oklahoma. "Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo".

Trump a menudo ha usado las Navidades pasadas para emitir críticas a sus enemigos políticos, como en 2024, cuando publicó: "Feliz Navidad a los Lunáticos de la Izquierda Radical".

De hecho, poco después de terminar las llamadas del miércoles, volvió a ese tema, al publicar: "Feliz Navidad a todos, incluida la Escoria de la Izquierda Radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fallando estrepitosamente".

Pero Trump estaba de buen humor mientras hablaba con los niños. Incluso dijo en un momento que "podría hacer esto todo el día", pero que probablemente tendría que volver a asuntos más urgentes como los esfuerzos para la paz en Ucrania.

Cuando un niño de 8 años de Carolina del Norte preguntó si Santa se enojaría si nadie le dejara galletas, Trump dijo que no lo creía, "pero creo que estará muy decepcionado".

El presidente y la primera dama se sentaron uno al lado del otro y tomaron alrededor de una docena de llamadas entre ellos. En un momento dado, mientras su esposa estaba al teléfono y Trump esperaba ser conectado a otra llamada, notó cuánta poca atención le estaba prestando: "Ella es capaz de concentrarse totalmente, sin escuchar".

Cuando le preguntó a una niña de 8 años en Kansas qué le gustaría que Santa le trajera, la respuesta fue: "Uh, no carbón".

"¿Te refieres a carbón limpio y hermoso?", respondió Trump, evocando un eslogan de campaña que ha usado durante mucho tiempo mientras promete revivir la producción nacional de carbón.

"Tenía que hacerlo, lo siento", agregó el presidente, riendo.

"El carbón es limpio y hermoso. Por favor, recuerden eso, a toda costa", agregó Trump. "Pero no quieres carbón limpio y hermoso, ¿verdad?".

"No", respondió la niña que llamaba, diciendo que preferiría una muñeca Barbie, ropa y dulces.

La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este despacho desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP