Trump regresa a la Casa Blanca en una reaparición basada en llamado a los votantes frustrados

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, sonríe durante una fiesta de su campaña en el Centro de Convenciones de Palm Beach, Florida, el 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, llega a un acto de campaña en el PPG Paints Arena, el 4 de noviembre de 2024, en Pittsburgh, Pensilvania. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a una fiesta de su campaña en el Centro de Convenciones Palm Beach, el 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, sobre el escenario durante una fiesta de su campaña en el Centro de Convenciones Palm Beach, el 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved