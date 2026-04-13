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Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Trump afirma que EE.UU. podría enfocarse en Cuba tras otros conflictos y la califica como una nación en quiebra

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Diaz-Canel

El presidente Donald Trump volvió a elevar el tono contra el régimen cubano al sugerir que Estados Unidos podría centrar su atención en la isla en un futuro cercano.

Tal vez nos detengamos en Cuba ”, afirmó este lunes durante una rueda de prensa, donde calificó al país como una “nación en quiebra” que ha sido “horriblemente mal administrada durante muchos años”.

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Señal directa hacia La Habana

Las declaraciones se producen en medio de preguntas sobre su política hacia Cuba, particularmente tras advertencias previas de imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla.

Trump respondió con ambigüedad, pero dejó claro su diagnóstico:

“Cuba ha sido un país terriblemente gobernado… tiene un sistema muy opresivo”.

Mensaje a la comunidad cubanoamericana

El mandatario también destacó el respaldo político recibido en Florida:

“Casi todos los cubanoamericanos votaron por mí”, afirmó, aludiendo a historias de represión dentro de la isla.

Escalada en el discurso

No es la primera vez que Trump sugiere un posible movimiento hacia Cuba:

En marzo dijo que tendría el “honor” de tomar la isla si es liberada

En Miami afirmó: “Cuba es la siguiente”

A bordo del Air Force One aseguró que el país “va a fracasar pronto”

Contexto de presión máxima

Las declaraciones forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre La Habana, que incluye sanciones económicas y restricciones energéticas.

Desde enero de 2026, la administración Trump declaró a Cuba como una “amenaza” para la seguridad nacional e impuso medidas contra países que le suministran petróleo.

Sin negociación clara

Mientras tanto, autoridades cubanas han reconocido que no existe un proceso formal de negociación con Washington, solo contactos iniciales.

Desde EE.UU., el mensaje es claro:

el sistema político cubano sigue siendo el principal punto de conflicto.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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