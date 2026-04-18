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Cuba

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

El régimen comienza a repartir combustible donado por Rusia, pero admite que solo cubre una fracción de la demanda en medio de apagones extremos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Petroleo RUso

CUBA COMIENZA A DISTRUIR PETRÓLEO RUSO, PERO SOLO ALCANZA PARA UNA FRACCIÓN DEL PAÍS

El régimen cubano comenzó este sábado la distribución nacional de los derivados obtenidos del procesamiento de 100,000 toneladas de petróleo donado por Rusia, en un intento por contener la profunda crisis energética que golpea a la isla.

Desde la Refinería Camilo Cienfuegos, el combustible —incluyendo gasolina, diésel, fuel oil y gas licuado— está siendo trasladado a todas las provincias mediante camiones, trenes y embarcaciones estatales, en una operación logística de alcance nacional.

petroleo ruso

Sin embargo, las propias autoridades reconocen una realidad crítica:

el suministro solo cubriría aproximadamente un tercio de la demanda mensual del país.

La refinería, que permaneció paralizada durante casi cuatro meses por falta de crudo, fue reactivada exclusivamente gracias al envío ruso. El proceso de refinación, que toma entre 12 y 15 días continuos, evidencia la fragilidad del sistema energético nacional.

El diésel y el fuel oil estarán destinados principalmente a la generación eléctrica, mientras que el gas licuado busca aliviar parcialmente la cocción de alimentos en los hogares, donde miles de familias han tenido que recurrir a métodos precarios ante la escasez.

El propio régimen ha admitido el colapso. Funcionarios de CUPET reconocieron que el combustible disponible no cubre las necesidades actuales, aunque lo califican como un “respiro” para sostener servicios críticos como hospitales.

Una crisis estructural sin solución inmediata

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios, pero solo produce alrededor de 40,000. Durante décadas, la isla dependió de subsidios externos para cubrir ese déficit.

El primer cargamento ruso, llegado el 31 de marzo a Matanzas, apenas alcanzó para entre siete y diez días de consumo nacional.

La situación se agravó tras:

  • El fin del suministro venezolano en enero de 2026
  • La suspensión de envíos desde México
  • Nuevas sanciones energéticas impulsadas por EE.UU.

Impacto directo en la población

Las consecuencias ya son visibles en toda la isla:

  • Apagones de hasta 25 horas diarias
  • Déficit superior a 2,000 MW
  • Más de 96,000 cirugías pendientes
  • Más de 1 millón de personas sin agua estable

El propio Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que el país no tiene combustible “para casi nada”.

Dependencia creciente de Rusia

Un segundo cargamento ruso ya estaría en camino, con llegada estimada a finales de abril. Moscú ha dejado claro que continuará enviando combustible, consolidando su papel como principal sostén energético de La Habana.

La dependencia de donaciones externas para mantener servicios básicos refleja una crisis estructural profunda que, por ahora, no muestra señales de solución.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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