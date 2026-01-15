Cuba honra a soldados muertos en Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Compartir en:









ARCHIVO - Decenas de personas hacen fila bajo la lluvia para presentar sus últimos respetos a los oficiales cubanos muertos en la operación estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, el 15 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo) AP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprovechó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera nacional a más inversión extranjera luego de la promesa de la Casa Blanca de hacerse con el control de las ventas del crudo del país.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 9 y el 15 de enero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Moisés Castillo en la Ciudad de Guatemala.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP