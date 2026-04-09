Otra vez, Trump busca eliminar fondos federales para universidades tribales

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Mike Barthelemy, director de estudios nativos americanos en Nueta Hidatsa Sahnish College, escribe en una pizarra durante una clase, el jueves 30 de octubre de 2025 en New Town, Dakota del Norte. (Foto AP/John Locher, Archivo) AP

El proyecto presupuestario del gobierno para el año fiscal 2027 contempla un aumento de 1,5 billones de dólares en el gasto de defensa y recortar miles de millones de dólares de programas que cumplen responsabilidades fiduciarias y derivadas de tratados con las naciones tribales, incluida la eliminación total de la financiación del Instituto para las Artes Indígenas Americanas (IAIA), el único colegio del país financiado por el gobierno federal dedicado a las artes contemporáneas de los nativos estadounidenses.

La propuesta presupuestaria publicada la semana pasada también plantea recortar la financiación a los colegios y universidades tribales (conocidos por las siglas TCUs), así como a dos escuelas administradas por la Oficina de Educación Indígena (BIE): la Universidad Haskell de Naciones Indígenas en Kansas y el Instituto Politécnico Indígena del Suroeste en Nuevo México. Estudiantes de ambas instituciones demandaron el año pasado a la BIE por los recortes de financiación y de personal realizados por el gobierno.

Ahniwake Rose, presidenta del Consorcio Indígena Estadounidense de Educación Superior, que representa los intereses de los colegios y universidades tribales, advirtió: “Si este presupuesto se aprobara, nuestros TCU se verían obligados a cerrar en el plazo de un año”.

La propuesta presupuestaria de Trump también recorta miles de millones de dólares federales en subvenciones de vivienda, negocios e infraestructura que benefician a los nativos estadounidenses.

Hay unas tres docenas de colegios y universidades tribales administrados por naciones tribales en Estados Unidos, y brindan educación a zonas mayormente rurales del país, a menudo con un descuento significativo para los ciudadanos tribales. La mayoría obtiene la mayor parte de su financiación del gobierno federal. Se trata de un compromiso financiero vinculado a las responsabilidades fiduciarias del país y a los derechos derivados de tratados que se deben a las tribus.

El año pasado, Trump también recortó la financiación para los colegios y universidades tribales, incluidas varias subvenciones en agencias como el USDA que respaldan la educación de los ciudadanos tribales. También redujo fondos para instituciones que atienden a minorías y reasignó parte de ese dinero a universidades y colegios históricamente negros y a los TCU.

Dirigentes de colegios tribales no esperan recibir esos fondos reasignados este año. Rose indicó que, al igual que el año pasado, ahora corresponde al Congreso defender la financiación federal para los colegios y universidades tribales. “Estos recortes son inaceptables, y lucharé incansablemente para proteger al IAIA y asegurar la financiación federal que necesitan”, señaló en un comunicado el senador Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México y miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado. Añadió que “la propuesta presupuestaria del presidente Trump de eliminar la financiación federal del IAIA es un ataque directo a las comunidades nativas y otro ejemplo de cómo el gobierno les está dando la espalda a las comunidades nativas”. ______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP