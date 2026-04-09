americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Otra vez, Trump busca eliminar fondos federales para universidades tribales

Por segundo año consecutivo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propuso recortar drásticamente la financiación federal para los colegios y universidades tribales.

Mike Barthelemy, director de estudios nativos americanos en Nueta Hidatsa Sahnish College, escribe en una pizarra durante una clase, el jueves 30 de octubre de 2025 en New Town, Dakota del Norte. (Foto AP/John Locher, Archivo)
Mike Barthelemy, director de estudios nativos americanos en Nueta Hidatsa Sahnish College, escribe en una pizarra durante una clase, el jueves 30 de octubre de 2025 en New Town, Dakota del Norte. (Foto AP/John Locher, Archivo) AP

El proyecto presupuestario del gobierno para el año fiscal 2027 contempla un aumento de 1,5 billones de dólares en el gasto de defensa y recortar miles de millones de dólares de programas que cumplen responsabilidades fiduciarias y derivadas de tratados con las naciones tribales, incluida la eliminación total de la financiación del Instituto para las Artes Indígenas Americanas (IAIA), el único colegio del país financiado por el gobierno federal dedicado a las artes contemporáneas de los nativos estadounidenses.

La propuesta presupuestaria publicada la semana pasada también plantea recortar la financiación a los colegios y universidades tribales (conocidos por las siglas TCUs), así como a dos escuelas administradas por la Oficina de Educación Indígena (BIE): la Universidad Haskell de Naciones Indígenas en Kansas y el Instituto Politécnico Indígena del Suroeste en Nuevo México. Estudiantes de ambas instituciones demandaron el año pasado a la BIE por los recortes de financiación y de personal realizados por el gobierno.

Ahniwake Rose, presidenta del Consorcio Indígena Estadounidense de Educación Superior, que representa los intereses de los colegios y universidades tribales, advirtió: “Si este presupuesto se aprobara, nuestros TCU se verían obligados a cerrar en el plazo de un año”.

La propuesta presupuestaria de Trump también recorta miles de millones de dólares federales en subvenciones de vivienda, negocios e infraestructura que benefician a los nativos estadounidenses.

Hay unas tres docenas de colegios y universidades tribales administrados por naciones tribales en Estados Unidos, y brindan educación a zonas mayormente rurales del país, a menudo con un descuento significativo para los ciudadanos tribales. La mayoría obtiene la mayor parte de su financiación del gobierno federal. Se trata de un compromiso financiero vinculado a las responsabilidades fiduciarias del país y a los derechos derivados de tratados que se deben a las tribus.

El año pasado, Trump también recortó la financiación para los colegios y universidades tribales, incluidas varias subvenciones en agencias como el USDA que respaldan la educación de los ciudadanos tribales. También redujo fondos para instituciones que atienden a minorías y reasignó parte de ese dinero a universidades y colegios históricamente negros y a los TCU.

Dirigentes de colegios tribales no esperan recibir esos fondos reasignados este año.

Rose indicó que, al igual que el año pasado, ahora corresponde al Congreso defender la financiación federal para los colegios y universidades tribales.

“Estos recortes son inaceptables, y lucharé incansablemente para proteger al IAIA y asegurar la financiación federal que necesitan”, señaló en un comunicado el senador Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México y miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado. Añadió que “la propuesta presupuestaria del presidente Trump de eliminar la financiación federal del IAIA es un ataque directo a las comunidades nativas y otro ejemplo de cómo el gobierno les está dando la espalda a las comunidades nativas”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.

Destacados del día

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

El senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer y el representante demócrata por Nueva York Hakeem Jeffries en el Congreso en Washington, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Allison Robbert)

Demócratas se envalentonan al hablar de destituir a Trump tras sus amenazas a Irán

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter