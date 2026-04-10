Arco del triunfo que Trump planea construir en Washington incluye una figura alada, águilas y leones

Esta imagen del viernes 10 de abril de 2026 muestra bocetos y diagramas para el nuevo arco triunfal del presidente Donald Trump, que se planea construir en Washington entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. (AP Foto/Jon Elswick) AP

El plan de 12 páginas dado a conocer por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos muestra que el arco se elevará 76,2 metros (250 pies) desde su base hasta la punta de la antorcha de la figura alada, con las frases “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” inscritas en oro en la parte superior de cada lado del monumento.

El plan indica que la estructura se ubicaría entre el Monumento a Lincoln, hacia el este, y el Cementerio Nacional de Arlington, hacia el oeste, y dentro de una rotonda vial que conecta Washington con el norte de Virginia. El arco empequeñecería el Monumento a Lincoln, que mide 30,2 metros (99 pies de altura).

Trump escribió en redes sociales que “será el arco de triunfo más grande y más hermoso, en cualquier parte del mundo. ¡Será una maravillosa adición al área de Washington D.C., para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas por venir!”.

El mandatario ha dicho que quiere construir el arco cerca del Monumento a Lincoln, y sostuvo que la capital del país deseó por primera vez que se erigiera un monumento así hace 200 años.

“Lo interrumpió una cosa llamada Guerra Civil, y por eso nunca se construyó", expresó Trump en febrero. "Luego, casi construyen algo en 1902, pero nunca ocurrió”.

Trump ha señalado que las principales ciudades del mundo tienen monumentos de ese tipo, y que Washington es la única que no cuenta con uno.

El arco es uno de varios cambios arquitectónicos que Trump está realizando en su segundo mandato. Además de construir un gran salón de baile en la Casa Blanca, también ha hecho cambios en el Despacho Oval y convirtió la Rosaleda en un patio cubierto de piedra.

El arco está más allá de la Casa Blanca, brindándole a Trump la oportunidad de dejar otro monumento perdurable en una ciudad conocida por ellos. Esto daría continuidad a su discurso previo sobre embellecer la ciudad al reemplazar sus céspedes "desgastados”, la señalización deteriorada y las medianas viales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP