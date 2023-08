Trump amplía su ventaja sobre DeSantis y afianza su liderazgo entre los republicanos

Donald Trump como candidato republicano está intratable, como esos números uno del deporte que acumulan victorias sin conocer la derrota. Pese a la amplia ofensiva judicial que afronta , el expresidente de EE UU revalida una y otra vez según los sondeos su gran ventaja frente al resto de los candidatos que disputarán las primarias del partido para las elecciones de 2024. La última encuesta, de la Universidad de Siena para el diario The New York Times, confirma este lunes la primacía: con un 54% de apoyos, le saca 37 puntos de ventaja al segundo clasificado, Ron DeSantis, que obtiene un 17%.

En la media de encuestas que proyecta la fiable página FiveThirtyEight, Trump obtenía este lunes el 52,6%, por delante de DeSantis (15,6%) y Ramaswany (6,3%). En cuarto lugar aparece Pence (tercero en la publicada por The New York Times), con un porcentaje ligeramente superior, el 4,3%. Sondeos como el de YouGov para la revista The Economist reflejan grosso modo la misma ventaja de Trump que el de Siena para The New York Times. Otra proyección especialmente fiable, la de IPSOS/Reuters, otorgaba a principios de julio a Trump el 47% de apoyo frente al 19% de DeSantis, una ventaja mayor que el resultado 44%-29% registrado antes de la primera acusación al expresidente en Nueva York a finales de marzo.