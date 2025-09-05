americateve

Trump

Trump advierte que aviones venezolanos "serán derribados" si amenazan a fuerzas de EE.UU. en el Caribe

El presidente estadounidense lanzó la advertencia tras un incidente en el que cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron un buque militar norteamericano en operaciones antidrogas. El Pentágono desplegó de inmediato una decena de F-35 a Puerto Rico, en medio de la creciente tensión con Caracas

Por Redacción América Noticias Miami
Trump venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una severa advertencia al régimen de Venezuela, asegurando que cualquier aeronave militar que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses en el Caribe será derribada.

La declaración se produjo tras un incidente en el que cazas F-16 venezolanos sobrevolaron un buque militar de EE.UU. que participaba en operaciones antidrogas en aguas internacionales. El Pentágono respondió desplegando de inmediato una decena de F-35 hacia Puerto Rico, en un movimiento que refuerza la creciente tensión con Caracas.

Advertencia directa desde la Casa Blanca

Durante una conferencia en el Salón Oval, Trump se refirió al episodio y a la posibilidad de nuevos sobrevuelos:

“Se meterán en problemas. Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, advirtió el mandatario, subrayando que la decisión final en esos escenarios recaerá en el mando militar.

Aunque evitó precisar la distancia a la que se acercaron los cazas venezolanos, Trump dejó claro que no tolerará acciones que comprometan la seguridad de sus tropas.

Operación antidrogas en el Caribe

Las autoridades estadounidenses enmarcaron el incidente en el contexto de una de las mayores operaciones navales antidrogas de las últimas décadas, desplegada en el Caribe con el objetivo de frenar el tráfico de estupefacientes procedente de Venezuela hacia Norteamérica.

Trump acusó directamente al régimen venezolano de facilitar este negocio ilícito:

“Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores criminales están viviendo aquí”.

Mano dura contra el narcotráfico y la inmigración ilegal

El mandatario reiteró su compromiso con una política de “mano dura” frente al narcotráfico y la inmigración irregular, señalando a bandas como el Tren de Aragua y advirtiendo que el nuevo Departamento de Guerra tendrá un rol clave en la lucha contra estos flagelos.

“No queremos drogas de Venezuela ni de ningún otro lugar. No queremos tráfico de personas. No permitiremos que otros países vacíen sus cárceles en Estados Unidos”, afirmó.

Sin intención de cambio de régimen

Trump negó que el objetivo de la operación sea provocar un cambio de régimen en Venezuela, aunque calificó las elecciones en ese país como “muy extrañas”.

También responsabilizó a la administración de Joe Biden por el incremento de la inmigración con antecedentes criminales, acusando a “jueces liberales” de obstaculizar medidas de seguridad y vinculando esas políticas con la actual crisis inflacionaria en EE.UU.

Finalmente, el presidente aseguró que su gobierno ha logrado reducir los cruces ilegales en la frontera a “cero ingresos” en los últimos 120 días, tras haber expulsado a miles de inmigrantes con historial delictivo.

