El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este lunes 23 de noviembre que sus fuerzas hundieron la corbeta rusa Merkury , durante una operación con drones navales cerca de la base de Bengasi, en el este de Libia.

Según el mandatario, el ataque también alcanzó un carguero utilizado presuntamente para transportar armamento y destruyó un helicóptero militar ruso.

Zelensky aseguró que la operación fue ejecutada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y unidades de las Fuerzas de Defensa.

El operativo habría utilizado siete drones navales de fabricación ucraniana contra embarcaciones rusas que realizaban una escala técnica.

La corbeta Merkury, incorporada a la Armada rusa en 2023, fue identificada como el principal objetivo.

El embajador ruso en Libia, Aidar Aganin, atribuyó a Ucrania el ataque contra la embarcación.

Funcionarios libios reportaron graves daños en el buque, mientras residentes de Bengasi describieron explosiones y un incendio en instalaciones portuarias.

La afirmación ucraniana sobre el hundimiento no equivale, por sí sola, a una confirmación independiente de la pérdida total de la corbeta.

También atacaron un carguero militar

Zelensky afirmó que el segundo objetivo fue el MV Angara, un carguero que, según Kiev, transportaba armamento ruso.

El presidente ucraniano aseguró que el buque fue alcanzado, sin precisar el alcance de los daños.

La operación amplía el escenario marítimo de la guerra entre Rusia y Ucrania hacia el Mediterráneo, según la versión presentada por Kiev.