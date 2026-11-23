El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) difundió este lunes 23 de noviembre imágenes de entrenamientos militares con fuego real realizados por marines estadounidenses en la Base Naval de Guantánamo, Cuba.

La publicación, compartida en la red social X, estuvo acompañada del mensaje: “Listos en cualquier momento, en cualquier lugar” .

Las maniobras, denominadas Live Fire and Maneuver (LFAM), se desarrollaron entre el 11 y el 13 de noviembre .

Los ejercicios incluyeron desplazamientos tácticos, disparos con ametralladoras M240B y coordinación entre efectivos bajo condiciones simuladas de combate.

La unidad participante, Task Force Secure , está integrada por más de 140 marines.

Aumentan las actividades militares en Guantánamo

El entrenamiento se suma a otras actividades recientes en la instalación estadounidense.

El 12 de noviembre, el general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, supervisó ejercicios de fuego real. Días antes se habían realizado maniobras de defensa contra drones.

La preparación de las tropas incluye capacidades para proteger la base y responder a posibles contingencias.

Cuba también realiza ejercicios militares

Las maniobras coinciden con un período de tensiones entre Washington y La Habana.

El Gobierno cubano desarrolló el ejercicio estratégico Moncada 2026, mientras sus mandos militares reiteraron su disposición a defender el territorio nacional.

Hasta ahora, la difusión de estos entrenamientos no constituye una confirmación de que Estados Unidos haya ordenado una operación ofensiva contra Cuba.