El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de Cuba anunció el fallecimiento del general de brigada de la reserva Juan Francisco Pérez Gil , quien ocupó importantes responsabilidades en la estructura militar cubana durante varias décadas.

La noticia fue comunicada a través del Noticiero Nacional de Televisión. La institución no precisó las causas del fallecimiento.

Pérez Gil ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1966 , como aspirante a cadete, y posteriormente se graduó en la Escuela Interarmas General Antonio Maceo.

Durante su trayectoria ocupó cargos relacionados con la preparación militar, el mando de unidades de tanques y la formación de oficiales.

En 2011 fue nombrado jefe de la Dirección de Cuadros del Minfar y director de la Academia de las FAR General Máximo Gómez .

También estudió en la Academia Frunze de la antigua Unión Soviética y obtuvo un doctorado en Ciencias Militares.

Recibirá honores militares

Según el comunicado oficial, sus restos fueron cremados.

Las cenizas serán depositadas el lunes 23 de noviembre, a las 10:00 a. m., en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se realizarán honores militares.

Otra muerte entre los altos mandos cubanos

Su fallecimiento ocurre pocos días después de la muerte del general Gustavo Fleitas Ramírez, conocido como “Mandarria”, anunciada el 13 de noviembre.

Ambas pérdidas se suman a otros fallecimientos recientes de oficiales de alto rango de las FAR.