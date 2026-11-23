Cuba podría enfrentar un nuevo episodio de lluvias intensas y vientos fuertes entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre , debido a la posible formación de una baja extratropical en el golfo de México, seguida por un frente frío.

La advertencia fue difundida por Canal Caribe y el meteorólogo Luis Enrique Ramos , quienes recomendaron seguir las actualizaciones del Instituto de Meteorología (INSMET) y la Defensa Civil.

Los modelos meteorológicos apuntan a un sistema de baja presión que podría desplazarse por aguas al norte de Cuba.

Su evolución favorecería precipitaciones, rachas de viento y condiciones marítimas adversas, especialmente en zonas expuestas de la costa norte.

La intensidad y distribución de las lluvias todavía dependen de la evolución del sistema.

Un frente frío podría agravar las condiciones

Ramos compartió proyecciones del modelo estadounidense GFS para los días 24 al 26 de noviembre.

Una baja extratropical puede provocar lluvias y fuertes vientos, mientras que el frente frío asociado podría generar un descenso de las temperaturas.

Preocupación por las recientes inundaciones

La advertencia llega después de fuertes precipitaciones en Holguín y Ciego de Ávila, donde se reportaron daños en viviendas e infraestructura.

Los apagones y las dificultades de transporte también aumentan la vulnerabilidad ante nuevos episodios meteorológicos.

Hasta el momento, el escenario descrito es un pronóstico preventivo, no la confirmación de un fenómeno extremo ni de una alerta ciclónica oficial.