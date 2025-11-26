americateve

I-220A

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

Fallo judicial en California permite a cubanos con I-220A solicitar fianza y revierte política de Trump. Miles podrían beneficiarse si cumplen requisitos legales

Por Redacción América Noticias Miami
cubanos I220A.png

Un reciente fallo del Tribunal del Distrito Central de California podría marcar un antes y un después para miles de cubanos con formulario I-220A en Estados Unidos.

La decisión judicial restituye el derecho a audiencias de fianza para inmigrantes detenidos, revirtiendo la política aplicada bajo la administración de Donald Trump, la cual había eliminado esta posibilidad de forma generalizada.

El abogado de inmigración Ismael Labrador, en entrevista con el periodista Mario J. Pentón, aseguró que los principales beneficiados serían quienes ingresaron legalmente o llevan varios años establecidos en el país, especialmente aquellos cuyos casos fueron previamente desestimados o que han sido retenidos por controles migratorios en carretera o centros de detención.

“Ahora estos I-220A tienen derecho a una fianza”, explicó Labrador, aclarando que la medida no garantiza liberación automática, sino la oportunidad legal de presentarse ante un juez y solicitarla.

Para acceder a este beneficio, el solicitante no debe representar un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

La jueza Sunshine S. Sykes, quien emitió el fallo, determinó que negar audiencias de fianza violaba el debido proceso legal, vulnerando derechos reconocidos históricamente a inmigrantes sin antecedentes penales o con arraigo comprobado en EE. UU.

La resolución podría impactar significativamente a la población migrante bajo custodia. Según organizaciones de derechos civiles, más de 65,000 personas permanecen actualmente en centros de detención, en su mayoría por infracciones administrativas como estadía irregular, que no constituye delito dentro del marco legal estadounidense.

El dictamen restablece la posibilidad de que miles puedan presentar fianzas y continuar sus procesos migratorios en libertad mientras avanzan sus casos ante las cortes

Deja tu comentario

