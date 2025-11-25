americateve

Miami Gardens

Cubana muestra la abundante ayuda alimentaria que recibió gratis en una iglesia de Miami Gardens

“Iglesia Bautista Misionera en Miami Gardens entrega alimentos gratis cada jueves a familias e inmigrantes. Una cubana muestra la abundante ayuda recibida, destacando su calidad y el impacto comunitario.

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-25 at 3.34.25 PM

La Iglesia Bautista Misionera, ubicada en Miami Gardens, continúa extendiendo su apoyo a familias de bajos ingresos e inmigrantes recién llegados, mediante un programa de distribución gratuita de alimentos que se realiza todos los jueves a partir de las 2:00 p.m.

Una cubana residente en el sur de la Florida compartió a través de TikTok la extensa cantidad de productos que recibió en este punto solidario, destacando la calidad y variedad de los alimentos.

Videos virales muestran la ayuda que reciben familias necesitadas

En el video, publicado por la usuaria @delreygreylis, la mujer aparece frente a una encimera y una gran caja azul repleta de productos básicos, entre ellos:

  • Arroz

  • Frijoles

  • Cereales

  • Enlatados

  • Bebidas y jugos

  • Mantequilla de maní

  • Pecanas

  • Agua embotellada

  • Salsas y alimentos no perecederos

“Todo tiene su fecha bien, no hay nada vencido, todo está súper bueno. Es una ayuda enorme para el hogar”, explicó mientras mostraba cada artículo recibido.

La mujer también reiteró que quienes deseen asistir deben llegar temprano para anotarse y así garantizar su turno en la distribución semanal.

Una ayuda clave en medio del alto costo de vida

El video ha generado decenas de comentarios agradeciendo el apoyo que brinda la institución religiosa, especialmente en un momento en el que el costo de vida en el área metropolitana de Miami continúa aumentando.

En los últimos meses, varias iglesias y organizaciones comunitarias del sur de la Florida han intensificado sus programas de asistencia alimentaria para inmigrantes, familias vulnerables, jubilados y personas afectadas por la inflación.

Dirección y horarios del punto de ayuda

  • Iglesia Bautista Misionera Inc.

    4283 NW 167th St

    Miami Gardens, FL 33055

  • Distribución de alimentos:

    Jueves, desde las 2:00 p.m.

La comunidad destaca que este tipo de iniciativas se han convertido en un alivio indispensable para cientos de familias que enfrentan dificultades económicas en el sur de la Florida.

