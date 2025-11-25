Madre cubana detenida tras disparar contra su hijo durante una disputa doméstica en Hialeah Gardens

Grisel Pérez, de 63 años, permanece bajo custodia sin derecho a fianza tras ser acusada de disparar a su hijo, Joel Pineda, durante un violento altercado familiar en Hialeah Gardens. La víctima se encuentra hospitalizada en condición seria pero estable.

Una mujer de origen cubano fue arrestada este domingo tras presuntamente disparar contra su hijo durante una discusión doméstica en Hialeah Gardens , según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

La detenida fue identificada como Grisel Pérez, de 63 años , mientras que la víctima es su hijo Joel Pineda, de 36 años , quien sufrió una herida de bala en el abdomen y permanece internado en el Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada cerca de la intersección de la avenida NW 88 y la calle NW 113 , donde equipos de emergencia de Miami-Dade encontraron al hombre gravemente herido tras recibir una llamada al 911.

De acuerdo con el informe policial citado por medios locales, Pérez explicó que su hijo llegó a la casa más temprano ese día y ella lo dejó entrar. Poco después habría notado que “se comportaba de forma extraña, como si estuviera bajo los efectos de drogas” .

Pineda se sentó en el sofá y sacó un revólver calibre .38 .

Realizó un primer disparo hacia una chimenea decorativa de vidrio.

Tras discutir, la madre le exigió que abandonara la vivienda.

Él habría empezado a romper muebles y a mostrar nuevamente el arma.

Posteriormente salió al patio y realizó un segundo disparo contra el suelo.

Temiendo por su vida, Pérez asegura que fue a su habitación, tomó su propia pistola y volvió a enfrentarlo. Durante el forcejeo y la confrontación verbal, la mujer disparó a su hijo y llamó inmediatamente al 911.

Armas incautadas y evidencia en video

Los agentes hallaron en la escena:

El revólver que portaba Joel Pineda.

La pistola utilizada por la madre.

Imágenes de una cámara de seguridad interior, ubicada en una puerta corredera de vidrio frente al área del tiroteo.

Según el oficial a cargo, los videos revisados desde el teléfono de la acusada “corroboran su versión de los hechos” y serán usados como evidencia en el proceso judicial.

Antecedentes familiares de violencia

Registros judiciales muestran que este no es el primer conflicto grave entre ambos. En enero de 2020, Grisel Pérez solicitó una orden de protección por violencia doméstica contra su hijo.

Vecinos y familiares señalaron que la relación tenía un historial complicado.

“Me siento devastada, es una situación bien fea”, declaró Elizabeth Brito, prima de la acusada, quien sugirió que la mujer podría haber actuado en defensa propia y mencionó problemas previos de drogas por parte de Pineda.

Situación legal: detenida sin derecho a fianza

Tras su arresto, Pérez fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGKCC), donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Su ficha oficial indica como cargo principal:

“Agresión agravada con daño corporal usando un arma de fuego en contexto de violencia doméstica”

(BATTERY / AGGRAVATED / BODILY HARM / WEAPON / FIREARM - DOMESTIC VIOL).

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si la acusada actuó en defensa propia o si enfrentará cargos adicionales.