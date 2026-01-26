americateve

Cuba

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

México detuvo un envío de petróleo a Cuba bajo presión de Estados Unidos, marcando un giro en la política energética y profundizando la crisis de combustibles en la isla

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)
Pemex cancela un cargamento previsto para enero y la decisión marca un giro en la política energética hacia la Isla

El gobierno de México detuvo un envío de petróleo crudo con destino a Cuba, una señal firme de que la presión política ejercida por Estados Unidos se está traduciendo en decisiones que alteran la ya frágil realidad energética de la isla caribeña.

Petróleos Mexicanos (Pemex) eliminó del calendario un embarque programado para mediados de enero, que se esperaba llegara antes de que terminara el mes, según documentos revisados por Bloomberg.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElFinanciero_Mx/status/2015932121521504609?s=20&partner=&hide_thread=false

La empresa estatal y la Secretaría de Energía no han ofrecido explicaciones oficiales sobre la cancelación del envío, que iba a ser transportado por el buque Swift Galaxy.

AMN-ECO_MEXICO-PEMEX-0.jpg

Contexto: tensiones energéticas y geopolíticas

La decisión ocurre en un momento crítico. Tras el cese de los suministros de petróleo desde Venezuela, México se convirtió en el principal proveedor de crudo a Cuba, sosteniendo las ya reducidas reservas de combustible en la isla. Estos envíos promediaron unos 20 000 barriles diarios en 2025, de acuerdo con datos citados por Bloomberg.

La postura de México siempre fue defendida oficialmente como “ayuda humanitaria”, y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo públicamente que los envíos continuarían para mitigar la crisis energética en la isla.

Sin embargo, fuentes consultadas por Reuters habían advertido que esta política estaba siendo revisada internamente por temor a represalias políticas o comerciales de parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Trump y la presión sobre Cuba

El freno al envío mexicano se da en pleno endurecimiento del discurso estadounidense. El presidente Donald Trump ha expresado reiteradamente su rechazo a cualquier apoyo energético hacia Cuba, afirmando en redes sociales que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba — ¡cero!” tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El contexto regional, con la reducción de crudo venezolano y un mayor enfoque de la Casa Blanca en Venezuela y Cuba, ha aumentado la tensión diplomática entre Washington, Ciudad de México y La Habana.

Impacto esperado

Analistas señalan que la detención de este envío podría agravar aún más la crisis energética en Cuba, exacerbando la escasez de combustible, hundiendo la generación eléctrica y presionando al transporte y la economía en general.

La medida podría además tener repercusiones en las negociaciones comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos, donde temas como el USMCA (tratado comercial) y la lucha contra los cárteles son prioridades para Washington.

