Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Familias aseguran que autoridades están convocando incluso a jóvenes que ya cumplieron el servicio, bajo advertencias de cárcel, en medio del llamado “Estado de Guerra”.

Familias cubanas denunciaron nuevas citaciones masivas al servicio militar obligatorio , incluso a jóvenes que ya lo habían cumplido años atrás , en un contexto marcado por amenazas de cárcel, coacción y presión psicológica , según testimonios difundidos en redes sociales.

Uno de los casos fue expuesto por el periodista Mario J. Pentón , quien compartió el relato de una madre cuyos hijos gemelos de 22 años fueron citados nuevamente, a pesar de haber cumplido el Servicio Militar Obligatorio hace cuatro años .

Según la denuncia, la citación responde a una supuesta “reevaluación” vinculada a una presunta amenaza de invasión por parte de Estados Unidos , en el marco del denominado “Estado de Guerra” proclamado por el régimen.

“Al que no firme lo llevan preso”, afirmó la hermana de los jóvenes, quien aseguró que las autoridades están obligando a los citados a aceptar la reincorporación , bajo advertencias de sanciones penales .

Los testimonios reflejan angustia, temor e incertidumbre entre familias y jóvenes, muchos de ellos estudiantes o trabajadores , que denuncian el uso arbitrario y coercitivo del servicio militar como herramienta de control.

En los últimos años, organizaciones independientes y activistas han documentado decenas de muertes de reclutas adolescentes, así como condiciones precarias, maltratos y falta de garantías básicas dentro de unidades militares.

Contexto oficial

El pasado sábado, el Consejo de Defensa Nacional aprobó —según una nota oficial— “los planes y medidas del paso al Estado de Guerra”, dentro de la llamada “concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo”.

Sin embargo, el comunicado no detalla qué medidas concretas se implementarán, qué nivel de movilización se exige ni qué implicaciones reales tendrá para la población civil, alimentando aún más la incertidumbre.

Reacción en redes y rechazo social

La denuncia ha provocado indignación en redes sociales, donde se multiplican los llamados a cerrar definitivamente el Servicio Militar Obligatorio, una demanda reiterada de la sociedad civil cubana en los últimos años.

Activistas y familiares sostienen que el régimen utiliza el discurso de la amenaza externa para justificar la militarización forzada de la juventud, en medio de una profunda crisis económica y social.