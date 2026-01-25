americateve

Africa

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

El petrolero Mia Grace cambió su destino de La Habana a República Dominicana, aumentando la incertidumbre sobre el suministro de combustible a Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
Petroleo Cuba

El buque petroquímico, que zarpó desde África con destino inicial a La Habana, ahora se dirige a República Dominicana en medio de la crisis eléctrica y tensiones geopolíticas.

El petrolero Mia Grace, que había sido señalado como un posible alivio para la aguda crisis energética de Cuba, cambió de rumbo en pleno Atlántico, alimentando nuevas dudas sobre si su carga de combustible llegará finalmente a la Isla.

El buque petroquímico, que zarpó el 19 de enero desde Lomé, en Togo, con destino previsto a La Habana, modificó su manifiesto y ahora se dirige al puerto de Río Haina, en las cercanías de Santo Domingo, donde se espera su arribo el 2 de febrero, según plataformas de rastreo satelital.

Screenshot 2026-01-25 at 5.49.42PM

Un cambio que genera alarma

El Mia Grace navega bajo bandera de Islas Marshall y transportaría, presuntamente, diésel o fueloil, combustibles críticos para el ya colapsado sistema eléctrico cubano. Su cambio de destino ocurre mientras Cuba atraviesa apagones prolongados, protestas ciudadanas y un déficit energético sin precedentes.

Río Haina es uno de los principales puertos comerciales de República Dominicana y se encuentra muy cerca de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), lo que abre interrogantes sobre si la carga será descargada allí o si el buque volverá a cambiar de destino.

¿Qué se sabe del buque?

El Mia Grace es un buque cisterna de petróleo y productos químicos con:

  • 183 metros de eslora

  • 32 metros de manga

  • 50,000 toneladas de peso muerto

De acuerdo con especialistas, no estaría completamente cargado, según su calado actual.

¿Por qué cambió de rumbo?

No existe hasta ahora una versión oficial, pero expertos consultados apuntan a dos factores clave:

1 Compra “spot” y logística compleja

Especialistas sugieren que el combustible habría sido adquirido mediante una compra al contado (spot) por Cubametales, empresa del conglomerado militar GAESA, con la mediación de un comerciante europeo.

El investigador Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que:

  • La carga podría ser diésel o fueloil

  • El volumen estimado rondaría 314,500 barriles de diésel o 280,500 de fueloil

  • Togo no refina petróleo, pero funciona como hub logístico y de tránsito internacional

Este tipo de operaciones, señaló, complica la cadena logística y puede provocar cambios de destino de último momento.

2 Presión política y riesgo geopolítico

El desvío coincide con reportes de que la administración de Donald Trump evalúa nuevas medidas contra Cuba, incluyendo la posibilidad de un bloqueo total a las importaciones de petróleo, según reveló POLITICO.

Fuentes citadas por ese medio aseguran que:

  • La propuesta aún no ha sido aprobada

  • Sería parte de una estrategia para presionar un cambio de régimen en 2026

  • Contaría con el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio

  • Dentro del propio gobierno existen divisiones sobre si llevar la presión “tan lejos”

En este contexto, navieras, aseguradoras e intermediarios podrían optar por evitar riesgos legales o sanciones, desviando cargamentos destinados a Cuba.

Más incertidumbre para la Isla

Mientras no se confirme si el Mia Grace descargará en República Dominicana o volverá a cambiar su ruta, la población cubana observa con preocupación cómo cada contratiempo logístico se traduce en más apagones, más escasez y más incertidumbre para un país que necesita combustible con urgencia.

