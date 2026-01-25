americateve

Cuba

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Cuba denuncia una posible amenaza de bloqueo naval por parte de Estados Unidos para detener el petróleo hacia la isla, calificándolo de “acto de guerra” y generando tensiones diplomáticas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carlos Fernandez de Cossio

El viceministro Carlos Fernández de Cossío denunció la posible imposición de un bloqueo naval para detener el combustible hacia la isla, en medio de tensiones con la administración Trump y una profunda crisis económica.

La Dictadura cubana calificó como un “acto de guerra” la posibilidad de que Estados Unidos imponga un bloqueo naval a sus importaciones de petróleo, una medida que, de aplicarse, profundizaría la grave crisis energética que enfrenta la isla, según declaraciones oficiales recogidas este sábado.

Desde La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío describió la idea de un bloqueo naval como un “asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna” y aseguró en redes sociales que las actuales dificultades económicas de Cuba se originan en las políticas estadounidenses.

Screenshot 2026-01-25 at 11.08.03AM

Reportes de posible bloqueo

La denuncia del gobierno cubano surge tras un reporte de Politico que indicó que dentro de la administración del presidente Donald Trump se discuten medidas extremas, entre ellas la posibilidad de imponer un bloqueo total a las importaciones de petróleo hacia Cuba como parte de una estrategia para presionar un cambio político en 2026.

Según fuentes consultadas por ese medio, algunos altos funcionarios —entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio— respaldan la iniciativa, aunque no hay una decisión oficial y miembros del gobierno han expresado preocupación por el riesgo de que una medida de este tipo provoque una crisis humanitaria en la isla.

Impacto potencial sobre Cuba

Cuba depende en gran medida de las importaciones de petróleo para sostener su infraestructura energética, incluida la generación eléctrica. Un bloqueo naval que interrumpa la llegada de combustible podría agravar aún más la ya crítica situación de apagones, escasez de diésel y limitaciones en la producción nacional.

Aunque Washington permite actualmente que México continúe suministrando petróleo a la isla como una forma de evitar un colapso total, las especulaciones sobre un bloqueo naval —que no ha sido formalmente aprobado— han intensificado la tensión diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.

Reacciones oficiales y contexto

La denuncia de Fernández de Cossío se suma a acusaciones recientes del canciller Bruno Rodríguez sobre el aumento de “amenazas y agresiones” de la administración Trump contra la soberanía cubana, especialmente tras la operación estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde La Habana, se presenta la posible imposición de un bloqueo como un intento de asfixiar la economía de la isla y socavar su estabilidad política, al tiempo que se responsabiliza a Estados Unidos por la prolongada crisis que enfrenta la población.

