Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Cientos de médicos cubanos empiezan a regresar desde Venezuela tras meses de interrupciones, en medio de cambios políticos en Caracas y presiones internacionales

americateve | Redacción América Noticias Miami
cubana medicos cubanos

Mientras La Habana presenta el retorno como parte de la rotación regular, analistas señalan que es un repliegue en medio de la inestabilidad política en Caracas y presión internacional.

Cientos de médicos cubanos que prestaban servicios en Venezuela están comenzando a regresar a Cuba tras meses de interrupciones en sus misiones, en medio de un contexto de cambios políticos y presiones internacionales tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las autoridades sanitarias del régimen cubano presentaron este retorno como parte de la “reanudación del ciclo normal de movilidad” después de problemas logísticos y el restablecimiento de vuelos entre ambos países, interrumpidos por restricciones aéreas y complicaciones de transporte.

Un retorno en un contexto inestable

Aunque los comunicados oficiales hablan de descanso y rotación programada, el regreso de brigadas médicas ocurre en un momento de fuerte presión política tras los cambios en el poder en Caracas y la creciente exigencia de Estados Unidos de reducir la presencia de personal extranjero, incluidos los médicos cubanos.

La reanudación de vuelos para traer a los profesionales comenzó en los primeros días de enero de 2026 y se realiza de forma progresiva, aunque no se han proporcionado cifras oficiales sobre cuántos regresan o cuántos permanecerán en Venezuela.

Dificultades logísticas y tensiones internas

Antes de esta etapa, la movilidad de médicos cubanos se vio afectada por problemas logísticos y restricciones de vuelos internacionales, lo que acumuló un número importante de especialistas esperando retorno en aeropuertos y terminales sin claridad sobre sus traslados.

Independientemente del relato oficial, fuentes independientes aseguran que se activaron protocolos de emergencia para preparar el retorno de personal sanitario ante la incertidumbre generada por los cambios políticos y la reorganización del transporte entre ambos países.

¿Fin de una era de cooperación?

El despliegue de médicos cubanos en Venezuela ha sido un pilar de la cooperación bilateral durante décadas, estrechamente ligado al acuerdo de intercambio de servicios médicos por petróleo entre ambos gobiernos.

Expertos advierten que una reducción sostenida de esta cooperación podría tener impactos económicos y sociales significativos para Cuba, que depende en gran medida de los ingresos generados por servicios profesionales en el extranjero.

