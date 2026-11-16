La desesperación de una madre cubana volvió a poner el foco sobre los ciudadanos de la isla incorporados al Ejército ruso para combatir en la guerra de Ucrania.

Magaly Pernas, residente de Camagüey, denunció que lleva cinco meses sin noticias de su hijo, Asiel Bacallao , quien, según su testimonio, fue reclutado por Rusia el 1 de junio de 2026.

En el grupo de Facebook Cubanos en Moscú, Pernas compartió fotografías de su hijo y solicitó información a cualquier persona que pudiera reconocerlo.

“Por favor, si alguien lo reconoce, escriban al privado” , expresó.

La mujer aseguró que desconoce su paradero y su estado de salud. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente si Bacallao continúa desplegado, está hospitalizado o se encuentra prisionero.

Más de mil cubanos identificados en las filas rusas

El proyecto ucraniano Quiero Vivir afirmó haber identificado al menos 1.028 cubanos vinculados a las fuerzas rusas y documentado 93 fallecidos hasta enero de 2026.

Estas cifras proceden de una iniciativa ucraniana y no constituyen un balance independiente definitivo.

Organizaciones de derechos humanos también han recogido denuncias sobre engaños, coacción y retención de documentos durante el reclutamiento de extranjeros.

Familias cubanas esperan respuestas

El Gobierno cubano anunció en 2023 investigaciones contra redes de reclutamiento, pero no ha divulgado un balance completo de sus ciudadanos afectados por la guerra.

Mientras tanto, Magaly Pernas continúa buscando información que le permita conocer el destino de su hijo.