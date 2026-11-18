Pantallas muestran información financiera y noticias en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 bajó 0,2% después de alternar entre ganancias y pérdidas. Ha hilado una racha de cinco días de caídas, la más larga desde junio. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 1,1%, mientras que el compuesto Nasdaq sumó 0,4%.

Nvidia volvió a estar en el centro de los movimientos del mercado. Al principio subió tras reportar una ganancia mejor a lo esperada para el trimestre más reciente, pero rápidamente borró el avance y pasó a pérdidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieron después de que bajaron los precios del petróleo.