Fallece Juan Karlos el Gordo, humorista cubano señalado como la presunta voz de El Guerrero Cubano
El humorista cubano Juan Carlos Hernández González, conocido artísticamente como Juan Karlos el Gordo, falleció tras complicaciones de una enfermedad, según informó la Empresa de la Música Antonio María Romeu.
El actor, presentador y comediante desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, la radio y los escenarios cubanos. La institución no precisó la causa médica de su fallecimiento.
La polémica por El Guerrero Cubano
En 2020, el presentador Alexander Otaola acusó públicamente a Hernández González de ser la persona detrás de la voz del canal de YouTube El Guerrero Cubano, conocido por sus ataques contra opositores y figuras del exilio.
El humorista negó categóricamente aquella vinculación y aseguró que las acusaciones habían provocado amenazas contra él y su familia.
No se presentaron pruebas concluyentes que demostraran que Juan Karlos administrara o prestara su voz a esa identidad digital.
Una carrera marcada por el humor cubano
Juan Karlos comenzó su trayectoria artística durante la infancia y alcanzó gran popularidad con programas como Pateando la lata y A otro con ese cuento.
También participó en Joven Joven, La neurona intranquila y numerosos espectáculos teatrales.
Su legado artístico
Entre sus producciones destacaron La hora del Gordo, Se soltó el Gordo y 30 años y sigo aquí.
Su fallecimiento cierra una extensa carrera en el entretenimiento cubano, aunque la controversia política de sus últimos años continúa formando parte de su historia pública.