El humorista cubano Juan Carlos Hernández González , conocido artísticamente como Juan Karlos el Gordo , falleció tras complicaciones de una enfermedad, según informó la Empresa de la Música Antonio María Romeu.

El actor, presentador y comediante desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, la radio y los escenarios cubanos. La institución no precisó la causa médica de su fallecimiento.

En 2020, el presentador Alexander Otaola acusó públicamente a Hernández González de ser la persona detrás de la voz del canal de YouTube El Guerrero Cubano, conocido por sus ataques contra opositores y figuras del exilio.

El humorista negó categóricamente aquella vinculación y aseguró que las acusaciones habían provocado amenazas contra él y su familia.

No se presentaron pruebas concluyentes que demostraran que Juan Karlos administrara o prestara su voz a esa identidad digital.

Una carrera marcada por el humor cubano

Juan Karlos comenzó su trayectoria artística durante la infancia y alcanzó gran popularidad con programas como Pateando la lata y A otro con ese cuento.

También participó en Joven Joven, La neurona intranquila y numerosos espectáculos teatrales.

Su legado artístico

Entre sus producciones destacaron La hora del Gordo, Se soltó el Gordo y 30 años y sigo aquí.

Su fallecimiento cierra una extensa carrera en el entretenimiento cubano, aunque la controversia política de sus últimos años continúa formando parte de su historia pública.