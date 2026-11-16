REVELAN VIDEO DEL ARRESTO EN SARASOTA DEL TIKTOKER PRO CASTRISTA CUBANO, El Guajiro

El periodista cubano Mario Pentón difundió en exclusiva un video de la cámara corporal de la Policía de Sarasota relacionado con el arresto del tiktoker Jesús Arturo Blanco, conocido en redes sociales por sus publicaciones favorables al Gobierno cubano.

Blanco fue detenido el 26 de abril de 2026 y acusado de conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol (DUI), según el informe policial.

De acuerdo con el reporte, un agente observó que el vehículo de Blanco circulaba de noche sin las luces encendidas, no mantenía correctamente su carril y pasó una señal de alto.

Durante la intervención, el oficial afirmó haber percibido olor a alcohol y observado que el conductor tenía los ojos enrojecidos y dificultades para presentar su documentación.

Las imágenes difundidas por Pentón corresponden, según su publicación, a la cámara corporal utilizada durante la intervención policial.

El material aporta un registro audiovisual del procedimiento, aunque su contenido completo debe examinarse antes de atribuirle declaraciones o acciones específicas al detenido.

¿Qué ocurrió con el proceso judicial?

El expediente 2026 CT 3602 NC registra un cargo de DUI clasificado como delito menor.

Una audiencia preliminar estaba programada para el 20 de agosto de 2026, pero la información proporcionada no confirma su resultado ni el estado judicial actualizado.

Blanco mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una condena.