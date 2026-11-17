Cuba recibió exportaciones de alimentos y productos agrícolas estadounidenses por 97,5 millones de dólares en septiembre de 2026 , una cifra que representa un incremento del 188,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos, recopilados por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council a partir de estadísticas del Census Bureau, muestran un aumento del intercambio comercial pese a las sanciones estadounidenses y la escasez que enfrenta la población cubana.

Las compras incluyeron 22,8 millones de dólares en diferentes cortes de pollo , además de aceite de maní, jarabe de azúcar, huevos y otros productos alimenticios.

Entre enero y septiembre, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia Cuba sumaron 411,8 millones de dólares , un 14,5% más que durante igual período de 2025.

Solo en septiembre, Estados Unidos exportó a Cuba 50,6 millones de dólares en combustibles, 25,1 millones en vehículos y piezas, y 10,8 millones en paneles solares.

Las exportaciones totales de bienes alcanzaron 1.096,5 millones de dólares entre enero y septiembre, según el informe citado.

¿Cómo puede Cuba comprar productos pese al embargo?

La legislación estadounidense permite determinadas exportaciones agrícolas y otras operaciones autorizadas hacia Cuba.

Estas cifras no representan exclusivamente compras del Gobierno cubano, pues también pueden incluir operaciones del sector privado.

El aumento de las importaciones tampoco significa que los alimentos sean accesibles para todos: los bajos ingresos y los elevados precios continúan limitando el consumo de muchas familias.