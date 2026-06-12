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EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Folarin Balogun aportó un doblete en un histórico primer tiempo de tres goles de Estados Unidos, que inauguró su primera Copa del Mundo como local en 32 años con su mayor victoria en el torneo, una paliza de 4-1 sobre un Paraguay petrificado e irreconocible.

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)
Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner) AP

Christian Pulisic dio una asistencia en una sobresaliente actuación como generador de juego en el primer tiempo por los estadounidenses, que entusiasmaron a sus aficionados del sur de California con un ataque apabullante, que les redituó como premio una ventaja de 3-0 — la mayor del equipo en cualquier partido mundialista.

Gio Reyna clavó otro gol con una soberbia definición en los últimos instantes del tiempo añadido del segundo tiempo, dándoles a los estadounidenses cuatro goles en un partido de la Copa del Mundo por primera vez.

Estados Unidos anotó apenas tres goles en total en sus cuatro partidos del Mundial de Qatar hace cuatro años, y nunca había marcado más de tres en un partido de la Copa del Mundo. Pero los estadounidenses lucieron como un equipo transformado al jugar en el sistema más creativo del entrenador argentino Mauricio Pochettino, frente a una apasionada multitud de 70.492 personas en Los Ángeles, incluidas numerosas estrellas.

El brasileño naturalizado Maurício Magalhaes marcó en el segundo tiempo por Paraguay, que por lo demás vivió una película de terror cerca de Hollywood.

Paraguay consiguió su pasaje mundialista al ocupar el sexto sitio de la eliminatoria sudamericana, último que otorgaba un pasaje directo. Había mostrado una recuperación notable a raíz de la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien asumió en 2024 y logró una marcha invicta en las eliminatorias.

La Albirroja llegó así a su primer Mundial desde Sudáfrica 2010. Pero en el primer tiempo del duelo en las cercanías de Los Ángeles, los pupilos de Alfaro lucieron extraviados.

Perdieron incontables balones a la salida, que derivaron en un bombardeo vertiginoso de los coanfitriones sobre la valla de Orlando Gill.

Peor que eso, Paraguay vulneró su propia meta.

Estados Unidos se puso en ventaja con un autogol tempranero de Damián Bobadilla, provocado por la creación de juego de Pulisic. Balogun anotó a los 31 y nuevamente en el quinto minuto del tiempo añadido del primer tiempo.

El delantero, nacido en Nueva York y criado en Londres, debutó en la Copa del Mundo. Fue la primera actuación de múltiples goles de un jugador de Estados Unidos en el torneo desde 1930.

Balogun eligió representar a Estados Unidos hace tres años en lugar de permanecer en el sistema del fútbol inglés, donde probablemente le habría costado entrar en la convocatoria de los Tres Leones. El jugador del Mónaco, de 24 años, ha aportado rápidamente el ataque de máximo nivel que históricamente ha faltado en las plantillas de Estados Unidos.

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AP World Cup: https://apnews.com/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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