Adultos mayores solos en Cuba, entre los más vulnerables en tiempos de crisis

Mercedes Lopez Rey, de 83 años, se ve de pie en su apartamento de una habitación en la zona antigua de La Habana, Cuba, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

“Que el señor bendiga desde arriba lo que cae a la barriga”, dijeron a coro sentados en largas mesas. Junto con el Padre Nuestro, la plegaria se repite tres veces a la semana en el comedor contiguo a la iglesia.

“Esta es una ayuda que tenemos las personas jubiladas con pensiones pequeñas y venimos aquí porque las cosas de la bodega (tiendas estatales) solas no alcanzan”, dijo a The Associated Press Carmen Casado Álvarez, de 84 años.

La mujer cobra una pensión mensual de unos 2.000 pesos cubanos —cuatro dólares al cambio del mercado paralelo—. Vive sola, no tuvo hijos, no recibe remesas y su único familiar era un hermano fallecido hace tres años.

Los ancianos como Casado —una ingeniera química que trabajó como funcionaria en el Ministerio de la Industria Ligera— están entre los más afectados por la severa crisis económica que ha azotado a Cuba en los últimos cinco años y que se agravó por el cerco petrolero impuesto en enero por el presidente estadounidense Donald Trump.

La mayoría son antiguos empleados estatales —maestros, médicos, técnicos, abogados— cuyos retiros difícilmente superan los 10 dólares mensuales y que ahora, además, sufren los recortes en la canasta de bienes subvencionada por el Estado.

Tras terminar de almorzar Casado caminó hacia su casa, a cuatro cuadras, donde le esperaban algunas tareas domésticas que realiza sin ayuda.

La vivienda está en la segunda y última planta de una edificación decimonónica con una escalera de mármol, altos techos y estilo colonial. Se ve limpia y ordenada a pesar de tener algunas partes del piso hundidas y tejas rotas reparadas con zinc para evitar las goteras.

Nacida en 1942, era una adolescente cuando triunfó la revolución socialista de Fidel Castro y a lo largo de su vida vio pasar desde la “Crisis de los misiles” hasta el “Período Especial” tras la caída de la Unión Soviética y sufrió sus efectos. Pero también transitó las décadas de 1970 y 1980, cuando el modelo socialista prometía un futuro de bienestar e igualdad.

“Esta es la vida de nosotros, aquí hemos nacido y nos hemos criado”, dijo la mujer.

Incluso antes de la última migración masiva de jóvenes provocada por la actual crisis, Cuba era uno de los países más envejecidos de América Latina, un fenómeno agravado por la alta expectativa de vida y la baja natalidad.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó que al cierre de 2024 el 25,7% de la población tenía más de 60 años, el equivalente a unos 2,5 millones de personas.

A su vez, entre 2020 y 2024 la población cubana decreció en casi un millón y medio de habitantes por la migración, pasando de 11,1 millones a 9,7 millones.

El impacto de la crisis y la salida de los jóvenes se advierte a simple vista: ancianos caminando solos por las calles, algunos hurgando en la basura, muchos otros haciendo largas colas para conseguir el pan y el arroz que ofrece la libreta de abastecimiento, la canasta de alimentos subvencionados que entrega el Estado a cada cubano.

“Aquí se está luchando lo que se puede para sacar adelante al país”, dijo la mujer.

“Resolviendo como se puede”

Muchos ancianos reciben actualmente remesas en dinero o pequeños envíos de comida de parte de sus familiares que residen en el extranjero, pero los más vulnerables, como Casado, sobreviven día a día.

“Es triste”, dijo la mujer sobre la situación de sus coetáneos en la isla. “Vamos sobrellevando las cosas, vamos resolviendo como se puede”.

Pese a que para completar sus necesidades no tiene más opción que recurrir a la ayuda de la Iglesia y de dos sociedades españolas a las que pertenece —su madre era gallega y su padre andaluz—, Casado se considera una privilegiada. Está lúcida, no tiene impedimentos físicos, se desenvuelve con autonomía y apenas toma media pastilla de un medicamento para bajar la presión que “hasta ahora” no está en falta en las farmacias estatales.

El sector de la salud fue particularmente golpeado por la crisis. Hay desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales, cinco millones de personas que tienen algún padecimiento crónico vieron afectadas las entregas de sus tratamientos y unos 28.000 pacientes con cáncer tienen limitadas sus radioterapias y quimioterapias.

La situación de los ancianos es tan llamativa que el mes pasado el Consejo de Ministros aprobó la prestación por parte de emprendedores privados de servicios de cuidados para adultos mayores y la apertura de residencias, algo completamente inusual en el modelo centralizado de la isla que durante décadas gestionó la seguridad social de manera estatal.

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FUENTE: AP