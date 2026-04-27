americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

Arrestan a un hombre en Matanzas tras provocar un apagón masivo que afectó hospitales y servicios esenciales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano ladron

Un nuevo episodio de crisis energética sacude a Cuba. Un hombre fue arrestado tras presuntamente robar aceite dieléctrico de un transformador en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, provocando un apagón que dejó sin electricidad a más de 4,400 viviendas y afectó servicios esenciales.

El detenido fue identificado como José Antonio Dorticós Zamora, quien habría sustraído el componente clave de una subestación de 33 KV, dejando fuera de servicio infraestructura crítica.

Embed - Facebook

Impacto inmediato: hospitales afectados

El robo no solo provocó un apagón masivo, sino que también impactó directamente:

Un hospital

Un policlínico

Un centro de higiene

Autoridades calificaron el hecho como una “salvajada” por sus consecuencias.

Aceite clave para el sistema eléctrico

El aceite dieléctrico es esencial para el funcionamiento de los transformadores:

Actúa como refrigerante

Evita sobrecalentamientos

Previene daños irreversibles

Sin este componente, el sistema queda vulnerable a fallos graves e incluso incendios.

Pruebas y confesión

Según reportes oficiales, el sospechoso fue localizado tras una investigación que llevó a su vivienda, donde se encontraron:

Ropa y calzado impregnados con el aceite

Evidencias directas del robo

La confesión habría sido clave para avanzar en el caso.

Delito grave: hasta 30 años de prisión

Las autoridades clasifican este tipo de acciones como sabotaje, un delito que en Cuba puede implicar:

Condenas de 7 a 15 años de prisión

Hasta 30 años o cadena perpetua en casos graves

Robos en aumento en plena crisis

El caso refleja una tendencia creciente en la isla:

Robo de aceite para mercado negro

Uso como combustible o lubricante

Precios de hasta 500 CUP por litro

Crisis energética fuera de control

Este tipo de incidentes agrava aún más una situación crítica marcada por:

Apagones prolongados

Infraestructura deteriorada

Falta de combustible

En Matanzas, los apagones han alcanzado hasta 47 horas consecutivas, evidenciando la fragilidad del sistema.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

cuba desafia a trump: rechaza liberar presos politicos y eleva la tension

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

administracion trump revoca licencias de exportacion de articulos de lujo a cuba: como ferraris, aston martins, maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Panamá agradece a Cuba por liberar a 3 de sus ciudadanos mientras otros 7 siguen detenidos

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El gobierno de Panamá informó que Cuba liberó a tres de sus 10 ciudadanos detenidos en la isla a principios de este año y acusados de fabricar propaganda subversiva.

Destacados del día

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter