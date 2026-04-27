SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

Un nuevo episodio de crisis energética sacude a Cuba. Un hombre fue arrestado tras presuntamente robar aceite dieléctrico de un transformador en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, provocando un apagón que dejó sin electricidad a más de 4,400 viviendas y afectó servicios esenciales.

El detenido fue identificado como José Antonio Dorticós Zamora , quien habría sustraído el componente clave de una subestación de 33 KV, dejando fuera de servicio infraestructura crítica.

El robo no solo provocó un apagón masivo, sino que también impactó directamente:

Un centro de higiene

Autoridades calificaron el hecho como una “salvajada” por sus consecuencias.

Aceite clave para el sistema eléctrico

El aceite dieléctrico es esencial para el funcionamiento de los transformadores:

Actúa como refrigerante

Evita sobrecalentamientos

Previene daños irreversibles

Sin este componente, el sistema queda vulnerable a fallos graves e incluso incendios.

Pruebas y confesión

Según reportes oficiales, el sospechoso fue localizado tras una investigación que llevó a su vivienda, donde se encontraron:

Ropa y calzado impregnados con el aceite

Evidencias directas del robo

La confesión habría sido clave para avanzar en el caso.

Delito grave: hasta 30 años de prisión

Las autoridades clasifican este tipo de acciones como sabotaje, un delito que en Cuba puede implicar:

Condenas de 7 a 15 años de prisión

Hasta 30 años o cadena perpetua en casos graves

Robos en aumento en plena crisis

El caso refleja una tendencia creciente en la isla:

Robo de aceite para mercado negro

Uso como combustible o lubricante

Precios de hasta 500 CUP por litro

Crisis energética fuera de control

Este tipo de incidentes agrava aún más una situación crítica marcada por:

Apagones prolongados

Infraestructura deteriorada

Falta de combustible

En Matanzas, los apagones han alcanzado hasta 47 horas consecutivas, evidenciando la fragilidad del sistema.