Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

El secretario de Estado acusó al régimen cubano de controlar la seguridad de Nicolás Maduro y advirtió que Washington no descarta nuevas acciones contra La Habana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , insinuó que Cuba podría convertirse en el próximo objetivo de una escalada de presión por parte de Washington , luego de los recientes acontecimientos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro .

En declaraciones a la cadena NBC durante el programa Meet the Press , Rubio evitó confirmar medidas concretas, pero dejó claro que la administración de Donald Trump mantiene a La Habana bajo estrecha observación.

“No voy a hablar de nuestros próximos pasos en este momento, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano”, afirmó.

Rubio calificó al gobierno cubano como “un gran problema” y lo vinculó directamente con la permanencia de Maduro en el poder durante años. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la seguridad personal y el aparato de inteligencia del exmandatario venezolano estaban en manos de agentes cubanos .

“Fueron los cubanos, no los venezolanos, quienes custodiaban a Maduro. Su aparato de seguridad interna y su sistema de inteligencia estaban completamente dirigidos por cubanos”, sostuvo.

El funcionario describió esta situación como una “colonización interna”, que explicaría —según él— la profunda dependencia política y militar entre Caracas y La Habana.

Machado, la oposición y la “realidad inmediata”

Rubio también se refirió a la líder opositora María Corina Machado, a quien elogió, aunque reconoció las limitaciones actuales del escenario venezolano.

“María Corina Machado es fantástica, alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero estamos lidiando con la realidad inmediata”, dijo.

Añadió que la mayor parte de la oposición venezolana ya no se encuentra dentro del país, lo que complica cualquier transición política a corto plazo.

Presión sostenida: narcotráfico y petróleo

Durante la entrevista, Rubio negó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela, pero defendió sin reservas las operaciones ordenadas por Trump en la región.

Washington —reiteró— seguirá atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando buques petroleros sancionados, como parte de lo que describió como una estrategia de “aplicación de la ley”, no de confrontación bélica.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que, tras el colapso del régimen de Maduro, el foco de la política exterior estadounidense podría desplazarse hacia Cuba, su aliado histórico y pieza clave del entramado de poder chavista en la región.