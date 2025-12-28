La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

El Gobierno presenta 15 vehículos eléctricos para servicios funerarios en la capital, en medio de una crisis nacional marcada por abandono, escasez y escenas indignas que afectan a miles de familias.

El Gobierno cubano presentó este miércoles una flota de 15 vehículos eléctricos destinados al servicio funerario en La Habana , en un contexto de colapso estructural del sistema necrológico a nivel nacional tras años de abandono estatal.

La entrega se realizó en la Comercializadora Axess , una MIPYME adscrita al Ministerio del Transporte (MITRANS), ubicada en el municipio Plaza de la Revolución, durante un recorrido oficial encabezado por Miguel Díaz-Canel , según informó el sitio web de la Presidencia.

De acuerdo con Ministerio del Transporte de Cuba , los nuevos vehículos cuentan con infraestructura para recarga eléctrica convencional y mediante paneles solares instalados en la base operativa. La flota será utilizada exclusivamente para servicios funerarios en la capital.

La medida generó una ola de críticas en redes sociales. El periodista José Raúl Gallego denunció el trasfondo de la iniciativa:

“El mismo Estado que monopoliza los servicios necrológicos y los ha llevado al abandono total, ahora crea una MIPYME estatal para cobrar más caro por los funerales”.

Gallego recordó escenas que se han vuelto habituales en Cuba: ataúdes cayendo en plena vía pública, traslados en vehículos inadecuados, entierros sin condiciones mínimas de dignidad.

“Es la lógica del comunismo: ellos crean el problema y luego te cobran una ‘solución’ que sigue siendo parte del mismo desastre”, escribió.

El periodista comparó esta práctica con otros sectores: apagones y venta de plantas eléctricas, escasez de alimentos y tiendas estatales en divisas, ahora replicado incluso en la muerte.

Un sistema funerario en ruinas

Más allá de la propaganda oficial, la realidad del sistema funerario cubano es crítica. La escasez de ataúdes, la falta de transporte y el deterioro de cementerios afectan diariamente a las familias en momentos de extrema vulnerabilidad.

Las propias cifras oficiales reflejan el desastre:

En Ciego de Ávila , solo 8 de 19 carros fúnebres estaban operativos a inicios de año.

En Santiago de Cuba, apenas 3 de 16 vehículos prestaban servicio recientemente.

La falta de transporte ha obligado a escenas extremas: ataúdes trasladados a pie, en carretillas, camiones, tractores e incluso autobuses escolares. En Guantánamo, el féretro de un niño fue llevado en una hamaca desde una zona montañosa hasta el cementerio de Imías.

Modernización selectiva, crisis estructural intacta

La presentación de carros eléctricos ha sido vendida como un avance en “modernización y sostenibilidad”. Sin embargo, no aborda las causas reales del colapso: falta de inversión, centralización absoluta, ausencia de mantenimiento y abandono prolongado del servicio público.

En Cuba, la muerte —como la vida— se ha vuelto una experiencia atravesada por la precariedad, mientras el Estado refuerza su control sobre servicios esenciales mediante estructuras empresariales propias.