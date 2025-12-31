Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Más de 1.300 MW de déficit dejarán a millones de cubanos sin luz para despedir el año

Los cubanos despedirán el año 2025 a oscuras , entre velas, hornillas de carbón y cenas improvisadas. La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que este martes 31 de diciembre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continuará en estado crítico , con un déficit estimado de 1.315 megavatios (MW) durante el horario pico nocturno, lo que garantiza apagones generalizados en todo el país , incluso durante la Nochevieja.

Cortes durante todo el día y un pico crítico al anochecer

De acuerdo con el parte oficial de la UNE , el servicio eléctrico se mantuvo afectado durante las 24 horas del lunes y solo logró restablecerse de forma momentánea a las 2:44 a.m. de este martes. Sin embargo, apenas tres horas después, a las 5:04 a.m. , comenzaron nuevamente las interrupciones por déficit de generación.

La afectación máxima del lunes alcanzó los 1.660 MW a las 6:10 p.m. , coincidiendo con el horario de mayor consumo. En la mañana de este 31 de diciembre, la disponibilidad del SEN era de 1.480 MW , frente a una demanda de 1.900 MW , lo que provocaba 412 MW afectados desde horas tempranas del día.

La crisis eléctrica responde a una combinación de averías estructurales y escasez de recursos. Permanecen fuera de servicio o con fallos graves varias centrales termoeléctricas clave, entre ellas:

Mariel

Felton

Renté

Santa Cruz

A esto se suman mantenimientos prolongados en las plantas de Santa Cruz y Cienfuegos, además de 603 MW limitados por fallos térmicos y 872 MW indisponibles por falta de combustible y lubricantes. El panorama confirma el deterioro profundo y sostenido del sistema energético cubano.

Promesas de recuperación que no evitan los apagones

La UNE prevé incorporar alrededor de 150 MW mediante motores de generación distribuida, junto a:

La Unidad 1 de la CTE Santa Cruz (60 MW)

La patana de Melones (35 MW)

Seis motores de Fuel Moa (90 MW)

Sin embargo, incluso con estas entradas, el déficit en el horario pico nocturno rondará los 1.285 MW, por lo que la afectación estimada se mantiene en 1.315 MW, sin posibilidad de evitar los cortes masivos.

Sin tregua ni siquiera en las fiestas

Los apagones en fechas señaladas se han convertido en una constante. Durante la Nochebuena del 24 de diciembre ya se registraron interrupciones generalizadas y ahora, en plena Nochevieja, millones de familias enfrentarán la llegada del nuevo año sin electricidad, en un clima de resignación, malestar e incertidumbre.

Aunque el Gobierno ha destacado la entrada en funcionamiento de 34 nuevos parques solares fotovoltaicos, cuya producción alcanzó los 3.038 MWh, la energía renovable sigue siendo insuficiente para cubrir una demanda nacional que supera con creces la capacidad real del sistema.

Mientras las autoridades insisten en que se realizan esfuerzos para estabilizar el SEN, los informes diarios de la UNE confirman que la crisis eléctrica no muestra señales de recuperación, cerrando el año con uno de los peores escenarios energéticos de las últimas décadas.