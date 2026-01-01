REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Ogunda Otrupon rige el nuevo ciclo con Oggún y Oshún como fuerzas principales
La Asociación Cultural Yoruba de Cuba reveló la Letra del Año 2026 con el signo Ogunda Otrupon. Salud, familia y alertas sociales marcan el nuevo ciclo
La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer oficialmente este 1 de enero la Letra del Año 2026, uno de los acontecimientos religiosos más esperados dentro y fuera de la isla. La ceremonia tuvo lugar en la sede nacional de la institución, en La Habana Vieja, y fue presidida por el sacerdote mayor Carlos Argudín Valenzuela, conocido en la religión como Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú.
El acto congregó a sacerdotes, practicantes y creyentes de la religión yoruba, quienes aguardaban con expectativa el mensaje del oráculo de Ifá para el nuevo año.
El signo que rige el año 2026 es Ogunda Otrupon, acompañado por Oggún como divinidad principal y Oshún como deidad acompañante.
La oración profética establece: “Iré arikú oyale lowo Orula”, un augurio que anuncia salud firme bajo la protección de Orula, siempre que se mantenga el equilibrio espiritual y el respeto a los preceptos religiosos.
Entre las principales recomendaciones contenidas en la Letra del Año 2026, se enfatiza:
La higiene colectiva como elemento clave para prevenir enfermedades.
Atención especial a afecciones del sistema nervioso y digestivo.
Advertencia sobre el alcoholismo como problema social creciente.
Ifá alerta además sobre posibles tensiones en el entorno familiar y un aumento de la violencia doméstica, llamando a reforzar los valores éticos, la educación en el hogar y el respeto mutuo.
La familia y la figura materna
La Letra subraya la unidad familiar como pilar fundamental para enfrentar los desafíos del año. Se destaca el respeto a la madre como eje de estabilidad emocional y espiritual dentro del hogar, un mensaje que cobra especial relevancia en el contexto social actual del país.
Recomendaciones religiosas
El oráculo aconseja realizar atenciones espirituales a San Lázaro, así como a Oggún y Oshún, con el objetivo de preservar la salud, la protección y la armonía personal y colectiva. Estas prácticas buscan fortalecer la fe y el equilibrio ante un año que se perfila complejo.
Migración y resistencia espiritual
La Letra del Año 2026 también prevé la continuidad del flujo migratorio, un fenómeno que sigue marcando la realidad cubana. Ante este escenario, Ifá exhorta a los creyentes a mantener la fe, respetar las tradiciones yorubas y sostener el equilibrio espiritual como vías de resistencia y superación.
