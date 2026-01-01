REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Ogunda Otrupon rige el nuevo ciclo con Oggún y Oshún como fuerzas principales

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer oficialmente este 1 de enero la Letra del Año 2026 , uno de los acontecimientos religiosos más esperados dentro y fuera de la isla. La ceremonia tuvo lugar en la sede nacional de la institución, en La Habana Vieja , y fue presidida por el sacerdote mayor Carlos Argudín Valenzuela , conocido en la religión como Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú.

El acto congregó a sacerdotes, practicantes y creyentes de la religión yoruba, quienes aguardaban con expectativa el mensaje del oráculo de Ifá para el nuevo año.

El signo que rige el año 2026 es Ogunda Otrupon , acompañado por Oggún como divinidad principal y Oshún como deidad acompañante.

La oración profética establece: “Iré arikú oyale lowo Orula” , un augurio que anuncia salud firme bajo la protección de Orula , siempre que se mantenga el equilibrio espiritual y el respeto a los preceptos religiosos.

Entre las principales recomendaciones contenidas en la Letra del Año 2026, se enfatiza:

La higiene colectiva como elemento clave para prevenir enfermedades.

Atención especial a afecciones del sistema nervioso y digestivo .

Advertencia sobre el alcoholismo como problema social creciente.

Ifá alerta además sobre posibles tensiones en el entorno familiar y un aumento de la violencia doméstica, llamando a reforzar los valores éticos, la educación en el hogar y el respeto mutuo.

‍‍ La familia y la figura materna

La Letra subraya la unidad familiar como pilar fundamental para enfrentar los desafíos del año. Se destaca el respeto a la madre como eje de estabilidad emocional y espiritual dentro del hogar, un mensaje que cobra especial relevancia en el contexto social actual del país.

Recomendaciones religiosas

El oráculo aconseja realizar atenciones espirituales a San Lázaro, así como a Oggún y Oshún, con el objetivo de preservar la salud, la protección y la armonía personal y colectiva. Estas prácticas buscan fortalecer la fe y el equilibrio ante un año que se perfila complejo.

Migración y resistencia espiritual

La Letra del Año 2026 también prevé la continuidad del flujo migratorio, un fenómeno que sigue marcando la realidad cubana. Ante este escenario, Ifá exhorta a los creyentes a mantener la fe, respetar las tradiciones yorubas y sostener el equilibrio espiritual como vías de resistencia y superación.