americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba reveló la Letra del Año 2026 con el signo Ogunda Otrupon. Salud, familia y alertas sociales marcan el nuevo ciclo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Letra del año 2026

Ogunda Otrupon rige el nuevo ciclo con Oggún y Oshún como fuerzas principales

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer oficialmente este 1 de enero la Letra del Año 2026, uno de los acontecimientos religiosos más esperados dentro y fuera de la isla. La ceremonia tuvo lugar en la sede nacional de la institución, en La Habana Vieja, y fue presidida por el sacerdote mayor Carlos Argudín Valenzuela, conocido en la religión como Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú.

El acto congregó a sacerdotes, practicantes y creyentes de la religión yoruba, quienes aguardaban con expectativa el mensaje del oráculo de Ifá para el nuevo año.

El signo regente de 2026

El signo que rige el año 2026 es Ogunda Otrupon, acompañado por Oggún como divinidad principal y Oshún como deidad acompañante.

La oración profética establece: “Iré arikú oyale lowo Orula”, un augurio que anuncia salud firme bajo la protección de Orula, siempre que se mantenga el equilibrio espiritual y el respeto a los preceptos religiosos.

Salud, higiene y alertas sociales

Entre las principales recomendaciones contenidas en la Letra del Año 2026, se enfatiza:

  • La higiene colectiva como elemento clave para prevenir enfermedades.

  • Atención especial a afecciones del sistema nervioso y digestivo.

  • Advertencia sobre el alcoholismo como problema social creciente.

Ifá alerta además sobre posibles tensiones en el entorno familiar y un aumento de la violencia doméstica, llamando a reforzar los valores éticos, la educación en el hogar y el respeto mutuo.

‍‍ La familia y la figura materna

La Letra subraya la unidad familiar como pilar fundamental para enfrentar los desafíos del año. Se destaca el respeto a la madre como eje de estabilidad emocional y espiritual dentro del hogar, un mensaje que cobra especial relevancia en el contexto social actual del país.

Recomendaciones religiosas

El oráculo aconseja realizar atenciones espirituales a San Lázaro, así como a Oggún y Oshún, con el objetivo de preservar la salud, la protección y la armonía personal y colectiva. Estas prácticas buscan fortalecer la fe y el equilibrio ante un año que se perfila complejo.

Migración y resistencia espiritual

La Letra del Año 2026 también prevé la continuidad del flujo migratorio, un fenómeno que sigue marcando la realidad cubana. Ante este escenario, Ifá exhorta a los creyentes a mantener la fe, respetar las tradiciones yorubas y sostener el equilibrio espiritual como vías de resistencia y superación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
luis alberto garcia responde a lis cuesta y abel prieto por la navidad imperialista en cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

jose daniel ferrer logra tener su primer carro a los 55 anos tras decadas de represion en cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

indignacion en cuba: no coman papa ni arroz, la sugerencia en la tv cubana que desato furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

la habana estrena carros electricos para funerales mientras el sistema necrologico colapsa en toda cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

Destacados del día

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter