FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

Temperaturas por debajo de 10 °C sorprenden al país y el invierno se hace sentir con fuerza

El cierre de 2025 y el inicio de enero de 2026 llegaron con un frío poco habitual para Cuba . El descenso marcado de las temperaturas confirmó el dicho popular de que “chifló el mono” , justo cuando miles de cubanos despedían el año entre abrigos improvisados y madrugadas heladas.

Según informó el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) en su Nota Meteorológica No. 1 , emitida este 1.º de enero a las 11:00 a.m. , amplias zonas del país registraron temperaturas mínimas inusualmente bajas, especialmente en el centro del territorio nacional.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del INSMET, tras el paso del cuarto frente frío de la temporada invernal , comenzó a influir sobre Cuba un anticiclón migratorio de origen continental , acompañado de una masa de aire más fría, seca y estable .

Durante la madrugada, la combinación de vientos débiles , escasa nubosidad y fuertes procesos de irradiación nocturna favoreció un enfriamiento significativo, sobre todo en zonas del interior del país.

Mínimas por debajo de 10 °C en varias provincias

El organismo meteorológico confirmó que, en localidades comprendidas entre Matanzas y Camagüey, al menos 10 estaciones meteorológicas registraron temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados Celsius.

En el resto del territorio nacional, las mínimas oscilaron entre 12 y 15 °C, con valores algo más elevados en zonas costeras y la región oriental.

Registros más bajos (excluyendo estaciones de montaña):

Aguada de Pasajeros (Cienfuegos): 5.4 °C

Santo Domingo (Villa Clara): 6.6 °C

Júcaro (Ciego de Ávila): 8.4 °C

Ciego de Ávila: 8.8 °C

Jagüey Grande (Matanzas): 8.8 °C

Cienfuegos: 9.0 °C

Sancti Spíritus: 9.6 °C

Sagua la Grande (Villa Clara): 9.8 °C

La Piedrita (Villa Clara): 10.0 °C

El Jíbaro (Sancti Spíritus): 10.0 °C

Enero comienza con ambiente invernal

Las bajas temperaturas sorprendieron a numerosos cubanos en la madrugada de Año Nuevo, marcando un inicio de enero con ambiente invernal poco común para el clima tropical del país.

El INSMET advirtió que no se descarta la continuidad de masas de aire frío en los próximos días, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los partes meteorológicos, especialmente en zonas del interior, donde el enfriamiento nocturno suele ser más intenso.