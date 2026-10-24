EEUU ADMITE QUE EL COMBUSTIBLE ENVIADO A CUBA PUEDE TERMINAR EN MANOS DEL RÉGIMEN

El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que no puede descartar que parte del combustible exportado legalmente al sector privado cubano termine en manos de entidades vinculadas al Gobierno de La Habana.

La admisión llega después de investigaciones periodísticas que documentaron operaciones comerciales entre mipymes importadoras y la corporación estatal CIMEX, vinculada al conglomerado militar GAESA, en medio de una ofensiva de Washington contra las redes que presuntamente evaden las sanciones estadounidenses.

La declaración fue recogida por el periodista David Adams en The New York Times y citada posteriormente por el diario independiente 14ymedio.

El reconocimiento plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles estadounidenses para garantizar que las exportaciones autorizadas beneficien exclusivamente a los negocios privados y no terminen generando ingresos para instituciones estatales sancionadas.

“No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen, pero seguiremos reprimiendo sus esfuerzos por evadir las sanciones, apuntando a cualquier empresa que suministre al régimen a sabiendas” , afirmó un portavoz del Departamento de Estado.

La posición de Washington se conoce después de que agentes federales interceptaran 90 cargamentos de biodiésel valorados en aproximadamente 2,8 millones de dólares, cuyo destinatario declarado era una empresa estatal cubana sancionada.

Estados Unidos reconoce que no puede impedir completamente el desvío de combustible hacia el régimen cubano

La declaración del Departamento de Estado representa un reconocimiento de las dificultades para controlar el destino final de determinadas exportaciones hacia Cuba.

Washington ha permitido operaciones de combustible destinadas a empresas privadas cubanas bajo autorizaciones específicas y excepciones contempladas en su régimen de sanciones.

El objetivo declarado es facilitar determinadas actividades económicas privadas sin beneficiar principalmente a las instituciones estatales sancionadas.

Sin embargo, el portavoz estadounidense admitió que no puede descartarse que parte de esos suministros llegue posteriormente a entidades relacionadas con el Gobierno cubano.

La administración Trump aseguró que continuará investigando a empresas que, con conocimiento de las restricciones, abastezcan a instituciones sancionadas.

El reconocimiento no significa que todas las exportaciones de combustible hacia Cuba sean ilegales ni que todos los importadores privados participen en operaciones prohibidas.

La legalidad de cada transacción depende de sus destinatarios, autorizaciones y demás condiciones regulatorias.

Incautan 90 cargamentos de biodiésel destinados a una empresa estatal cubana sancionada

Uno de los antecedentes más importantes de la controversia ocurrió el 7 de octubre, cuando autoridades estadounidenses anunciaron la incautación y retención de 90 cargamentos de biodiésel.

La operación involucró aproximadamente 615.000 galones de combustible, valorados en cerca de 2,8 millones de dólares.

Según las agencias federales, los documentos comerciales identificaban como destinataria final a ENETEC S.A., empresa estatal cubana vinculada al sector energético y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en julio de 2026.

De los 90 cargamentos, 71 fueron incautados en Port Everglades, Florida, con aproximadamente 496.000 galones.

Otros 19 cargamentos, que contenían cerca de 119.000 galones, permanecían retenidos en el puerto de Houston, Texas.

Las autoridades explicaron que la investigación comenzó después de detectar irregularidades en la documentación y el destino previsto de los suministros.

HSI investiga a varias empresas por los envíos de combustible hacia Cuba

El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, José R. Figueroa, calificó los envíos como un presunto esfuerzo deliberado y coordinado para abastecer a una entidad sancionada.

La investigación se desarrolló con participación de HSI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

Los agentes examinaron registros comerciales, documentos de exportación y datos relacionados con las operaciones.

Figueroa confirmó que varias compañías estaban vinculadas con los 90 cargamentos.

Sin embargo, las autoridades no identificaron públicamente a los exportadores ni anunciaron cargos criminales durante la conferencia de prensa.

El funcionario explicó que las pesquisas continúan para determinar quiénes participaron y si existieron operaciones similares anteriormente.

La ausencia de cargos anunciados no significa que la investigación haya concluido.

Documentos revelan que CIMEX compra combustible a mipymes cubanas

La admisión del Departamento de Estado coincide con una investigación de ADN Cuba sobre la comercialización de combustible importado mediante empresas privadas.

El reportaje examinó facturas, circulares internas de CIMEX y registros de transporte marítimo.

Según la investigación, los documentos identifican a 21 proveedores de combustible, entre ellos al menos 16 mipymes cubanas.

La corporación CIMEX, vinculada al conglomerado militar GAESA, aparece en esos registros como compradora y comercializadora de combustible suministrado por distintos proveedores.

Los documentos muestran que determinadas empresas privadas vendían gasolina y diésel a CIMEX, que posteriormente los distribuía mediante su red comercial.

El hallazgo plantea dudas sobre el destino final de combustible que puede haber ingresado a Cuba mediante operaciones destinadas inicialmente al sector privado.

No obstante, la inclusión de una empresa en una circular comercial no demuestra automáticamente que todas las operaciones previstas se hayan realizado ni que hayan infringido las sanciones estadounidenses.

Una factura de casi 53.000 dólares expone una operación con gasolina

Uno de los documentos más relevantes publicados por ADN Cuba corresponde al 21 de septiembre de 2026.

La factura, emitida por CIMEX-Mariel a un servicentro Oro Negro, registraba más de 23.000 litros de gasolina por un valor cercano a 53.000 dólares.

En la referencia aparecían las siglas de la mipyme KRV Partes y Piezas, junto con el número de identificación de un isotanque.

El contenedor fue identificado como PCVU2666813.

Según la investigación, los manifiestos marítimos permitieron rastrear el regreso del isotanque vacío desde el puerto del Mariel hacia Miami el 3 de octubre, a bordo del buque Seaboard Ranger.

Una fuente familiarizada con las operaciones portuarias confirmó al medio que KRV había suministrado combustible a CIMEX-Mariel.

La coincidencia entre la factura y los registros marítimos constituye uno de los elementos documentales utilizados para reconstruir la operación.

CIMEX obtiene ingresos mediante la reventa de combustible

Las circulares comerciales examinadas por ADN Cuba muestran diferencias entre los precios de adquisición y las tarifas de reventa.

En el caso de KRV Partes y Piezas, la gasolina B-90 aparecía registrada con un precio de compra de 2,20 dólares por litro.

La tarifa mayorista era de 2,30 dólares y la minorista alcanzaba los 2,40 dólares.

La diferencia entre compra y venta representa un margen comercial bruto de 20 centavos por litro en la tarifa minorista, antes de considerar otros costos.

Esto demuestra que CIMEX podía obtener ingresos mediante la comercialización de combustible suministrado por empresas privadas.

La investigación plantea así una cuestión importante para las autoridades estadounidenses: si una exportación autorizada para beneficiar al sector privado termina generando ingresos a una entidad estatal sancionada, deben examinarse las condiciones bajo las cuales se realizó la operación.

La existencia de una reventa, sin embargo, no constituye por sí sola una determinación oficial de incumplimiento.

Una investigación señala combustible destinado a vehículos de la Seguridad del Estado

Los interrogantes sobre el destino de los suministros también aparecen en una investigación publicada por 14ymedio.

El medio reportó que una gasolinera situada aproximadamente a una cuadra de Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado cubana en La Habana, abastecía a vehículos relacionados con instituciones del Ministerio del Interior.

Según la información publicada en septiembre, entre los vehículos observados figuraban motocicletas Suzuki utilizadas por personal de la Seguridad del Estado, unidades vinculadas a brigadas conocidas como boinas negras y medios de la empresa estatal de seguridad SEPSA.

El reporte plantea la posibilidad de que combustible comercializado mediante circuitos privados termine siendo utilizado por instituciones estatales de seguridad.

Sin embargo, para demostrar que un suministro específico procedía de Estados Unidos sería necesario establecer una trazabilidad completa del cargamento, desde su exportación hasta su consumo final.

El precio del combustible bajó en Cuba pese a la crisis energética

El aumento de determinadas importaciones privadas también ha tenido efectos sobre algunos precios de comercialización.

En septiembre, el economista cubano Omar Everleny Pérez señaló que el precio del litro de combustible había descendido de aproximadamente cinco dólares a 2,50 dólares.

La reducción representa una caída cercana al 50% respecto a la referencia mencionada.

El comportamiento sugiere una mayor disponibilidad en determinados segmentos del mercado, aunque no significa que el país haya superado su crisis energética.

La población cubana continúa enfrentando escasez de carburantes, dificultades de transporte y prolongados apagones.

La disponibilidad de combustible vendido en dólares tampoco garantiza que los consumidores puedan adquirirlo, especialmente cuando sus ingresos se reciben en pesos cubanos.

Exportaciones de derivados del petróleo desde EEUU a Cuba alcanzan cifras históricas

El volumen de operaciones comerciales también refleja la magnitud del fenómeno.

Según los datos citados en la información publicada, entre enero y agosto de 2026 las exportaciones de derivados del petróleo desde Estados Unidos hacia Cuba alcanzaron aproximadamente 231,74 millones de dólares.

La cifra representa un volumen extraordinario dentro del comercio energético bilateral.

El incremento se produce mientras Washington mantiene sanciones contra determinadas entidades cubanas y permite algunas operaciones destinadas al sector privado.

La coexistencia de restricciones y autorizaciones comerciales ha generado un escenario complejo para los exportadores.

Las compañías deben verificar tanto las condiciones de la exportación como la identidad de los destinatarios y las posibles restricciones aplicables.

El Departamento de Estado defiende su política de apoyo al sector privado cubano

Pese a reconocer el riesgo de desvíos, el Departamento de Estado defendió la estrategia estadounidense.

Según The New York Times, un portavoz sostuvo que Washington había contribuido a romper el monopolio estatal sobre el suministro de combustible.

También afirmó que la administración Trump había impulsado una transformación de gran alcance en el sector privado de la economía cubana.

Estas declaraciones reflejan la valoración oficial estadounidense sobre los efectos de su política.

Sin embargo, la expansión de las importaciones privadas no implica necesariamente que el Gobierno cubano haya perdido el control de la infraestructura energética, las refinerías o las principales redes de distribución.

Las investigaciones sobre las operaciones de CIMEX muestran precisamente que entidades estatales pueden participar en la comercialización de suministros adquiridos por empresas privadas.

Expertos advierten que el comercio privado puede reducir la eficacia de las sanciones

El académico Michael Bustamante, especialista en Cuba de la Universidad de Miami, ha señalado las dificultades que enfrenta Washington para mantener una separación estricta entre las actividades privadas y estatales.

Según la información citada, Bustamante advirtió que el flujo de importaciones privadas puede reducir la eficacia de la presión económica estadounidense.

El experto destacó la capacidad de los actores económicos cubanos para adaptarse a las restricciones y encontrar mecanismos alternativos de abastecimiento.

Su análisis plantea que las relaciones entre el sector privado y las instituciones estatales dificultan establecer una separación absoluta entre ambos.

La observación resulta relevante en un país donde una parte importante de la infraestructura comercial, portuaria y energética permanece bajo control estatal.

EEUU mantiene investigaciones sobre posibles esquemas para evadir las sanciones

Las autoridades federales continúan investigando operaciones relacionadas con combustible destinado a entidades cubanas sancionadas.

Además de los 90 cargamentos anunciados en octubre, durante el verano se reportaron otras interdicciones marítimas.

Entre ellas figura la interceptación de una embarcación con aproximadamente 220.000 galones de diésel cuyo destino era Cuba.

También se informó sobre otro buque que transportaba combustible oculto en tanques de lastre, compartimentos normalmente utilizados para agua de mar.

Las autoridades estadounidenses investigan si esos movimientos estaban relacionados con intentos de evadir controles comerciales.

Sin embargo, los reportes disponibles no permiten afirmar que todos los casos formen parte de una misma organización.

El combustible estadounidense plantea un desafío para la política de sanciones contra Cuba

La admisión del Departamento de Estado deja al descubierto una dificultad central de la estrategia de Washington.

Estados Unidos busca permitir determinadas exportaciones destinadas al sector privado cubano, pero al mismo tiempo pretende impedir que entidades estatales sancionadas se beneficien de esas operaciones.

Las investigaciones periodísticas muestran que las relaciones comerciales entre mipymes y corporaciones estatales pueden complicar ese objetivo.

La existencia de facturas, registros de transporte y operaciones de reventa demuestra que parte del combustible suministrado por empresas privadas entra en circuitos comerciales controlados por el Estado.

La cuestión pendiente es determinar en qué casos esas operaciones cumplen las autorizaciones estadounidenses y cuándo podrían constituir una violación de las sanciones.

Por ahora, Washington reconoce que no puede descartar desvíos, pero asegura que continuará investigando a las empresas que suministren combustible a entidades sancionadas con conocimiento de las restricciones.