VIDEO: Momento en que cubano fue abatido por la policía de Sweetwater mientras amenazaba a su novia embaraza con un cuchillo

Las imágenes de las cámaras corporales de agentes de la Policía de Sweetwater, en Miami-Dade, revelaron los momentos de tensión que precedieron a la muerte de Frank Edismaro Díaz, un hombre de aproximadamente 30 años que fue abatido durante una intervención por violencia doméstica.

Siete meses después del incidente, la Fiscalía Estatal determinó que los tres policías que dispararon actuaron de manera legalmente justificada ante una amenaza inmediata contra una mujer embarazada.

Las grabaciones fueron difundidas por NBC6 South Florida y Telemundo 51 después de que concluyera la investigación penal sobre el uso de fuerza letal.

El incidente ocurrió el 11 de marzo de 2026, alrededor de las 6:25 de la tarde, en una vivienda de Sweetwater, donde las autoridades recibieron una llamada de emergencia relacionada con una disputa familiar.

Según el informe de la Fiscalía de Miami-Dade, Díaz sostenía un cuchillo mientras sujetaba por el cuello a su esposa, quien tenía cinco meses de embarazo.

Los agentes le ordenaron repetidamente que soltara el arma antes de abrir fuego.

En total, tres policías efectuaron siete disparos. Díaz murió en el lugar, mientras su esposa sobrevivió con heridas en una mano y un pie.

La investigación concluyó que los agentes tenían motivos para considerar que la vida de la mujer y la seguridad de otras personas estaban en peligro inmediato.

Video de cámara corporal muestra los momentos previos al tiroteo mortal en Sweetwater

Las imágenes difundidas por NBC6 y Telemundo 51 muestran parte de la intervención policial que terminó con la muerte de Frank Edismaro Díaz.

La grabación permite escuchar las órdenes que los agentes dirigieron al hombre para que dejara el cuchillo.

“Suelta el cuchillo ahora mismo”, gritó uno de los policías durante la confrontación.

De acuerdo con la investigación, los agentes dieron la orden de soltar el arma ocho veces antes de disparar.

Las imágenes también recogen el momento en que una agente alertó a sus compañeros sobre la amenaza y les indicó que abrieran fuego.

Segundos después se escucharon los disparos.

Sin embargo, no todas las cámaras corporales de los policías presentes registraron el momento exacto de la intervención armada.

Según Telemundo 51, solamente dos de las cuatro cámaras captaron el tiroteo.

Una llamada al 911 alertó sobre un hombre armado con un cuchillo

La intervención comenzó cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia que alertaba sobre una situación de violencia doméstica.

El reporte indicaba que un hombre armado con un cuchillo estaba involucrado en una confrontación con su esposa embarazada.

Cuatro agentes de la Policía de Sweetwater acudieron a la vivienda.

Dos ingresaron por la entrada principal y otros dos utilizaron un acceso lateral.

Los policías se dirigieron hacia el patio de la propiedad, donde se desarrollaba el enfrentamiento.

Al llegar, encontraron a Díaz sujetando por el cuello a su esposa.

El padre de la mujer también estaba presente y trataba de intervenir para separarlos.

La situación fue considerada de alto riesgo debido a la presencia de armas blancas y a la proximidad física entre el hombre y la víctima.

Díaz había roto una puerta de cristal y tomado dos cuchillos de la cocina

La investigación de la Fiscalía reconstruyó los acontecimientos anteriores a la llegada de los policías.

Según el informe, Díaz había protagonizado una discusión durante la cual lanzó varios objetos dentro de la vivienda.

También habría destruido una puerta de cristal y tomado dos cuchillos de la cocina.

Estos antecedentes fueron utilizados por los investigadores para evaluar el nivel de amenaza que enfrentaron los agentes al ingresar a la propiedad.

Cuando los policías llegaron al patio, la confrontación todavía estaba en desarrollo.

La presencia de la mujer embarazada y de su padre incrementó la preocupación de los agentes por la posibilidad de que alguien resultara gravemente herido.

La Fiscalía consideró que la amenaza no había terminado cuando los policías comenzaron a dar órdenes.

Tres policías dispararon siete veces contra Frank Edismaro Díaz

Los agentes involucrados en el uso de fuerza letal fueron identificados como Justin Statefeld, Orlando Villaverde y Francisco Garcia.

Según los documentos de la investigación, los tres abrieron fuego durante la intervención.

En total se efectuaron siete disparos.

Díaz recibió heridas mortales y cayó al suelo.

Después de los disparos, los policías comenzaron a prestarle asistencia médica.

En las imágenes se escucha a uno de los agentes anunciar que iniciaba las maniobras de reanimación.

“Iniciando compresiones torácicas”, expresó mientras trataban de auxiliar al hombre.

Pese a esos esfuerzos, Díaz fue declarado muerto en el lugar.

El informe disponible no precisa cuántos disparos efectuó individualmente cada agente ni cuántos proyectiles impactaron en el fallecido.

La esposa embarazada sobrevivió con heridas en una mano y un pie

La mujer que se encontraba junto a Díaz tenía aproximadamente cinco meses de embarazo cuando ocurrió el incidente.

Según los reportes, sufrió cortes en una mano y un pie.

Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que recibió el alta al día siguiente.

La información publicada no detalla si las lesiones fueron causadas directamente por el cuchillo, los cristales rotos u otros elementos presentes durante el altercado.

Tampoco ofrece información médica adicional sobre el embarazo.

La investigación se concentró principalmente en reconstruir el enfrentamiento y determinar si los agentes estaban legalmente autorizados a utilizar fuerza letal.

Solo dos de las cuatro cámaras corporales grabaron el tiroteo

Uno de los elementos relevantes del caso es que no todas las cámaras corporales registraron la intervención completa.

Según la información difundida por Telemundo 51, únicamente dos de las cuatro cámaras de los agentes captaron el momento del tiroteo.

Las grabaciones disponibles permitieron escuchar órdenes policiales y observar parte de la confrontación.

Sin embargo, la ausencia de imágenes completas desde todos los ángulos limita la reconstrucción exclusivamente visual de lo sucedido.

Por ese motivo, los investigadores también examinaron declaraciones de testigos, pruebas físicas y otros elementos recopilados en la escena.

La determinación de la Fiscalía se basó en el conjunto de evidencias disponibles y no solamente en los videos difundidos públicamente.

Investigan la ubicación de dos cuchillos encontrados en la vivienda

Los investigadores documentaron la presencia de dos armas blancas relacionadas con el incidente.

Uno de los cuchillos apareció en el suelo, cerca del cuerpo de Díaz.

El segundo fue localizado sobre una mesa de madera.

Sin embargo, el informe reconoció que no pudo determinarse cómo llegó ese segundo cuchillo a la mesa ni quién lo colocó allí.

La incertidumbre sobre ese detalle forma parte de los elementos recogidos en la investigación.

Pese a ello, la Fiscalía concluyó que el conjunto de las pruebas respaldaba la actuación de los agentes ante una amenaza inmediata.

La ubicación de los cuchillos fue considerada junto con las grabaciones y las declaraciones de las personas involucradas.

Fiscalía de Miami-Dade determina que los disparos estuvieron legalmente justificados

La investigación penal sobre el uso de fuerza concluyó el 7 de octubre de 2026.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade determinó que los agentes actuaron dentro de los parámetros legales aplicables al uso de fuerza letal.

Según la conclusión fiscal, Díaz representaba una amenaza inmediata para su esposa y para otras personas presentes en la vivienda.

Los investigadores consideraron especialmente la presencia del cuchillo, la proximidad de la víctima y las órdenes reiteradas para que el hombre soltara el arma.

La decisión significa que, con base en las pruebas examinadas, la Fiscalía no encontró fundamento para presentar cargos penales contra los policías por los disparos.

La determinación no significa que todas las actuaciones policiales hayan sido evaluadas desde el punto de vista disciplinario o administrativo.

Ese análisis corresponde a procedimientos diferentes.

El FDLE investigó el tiroteo con participación policial

El caso fue examinado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), organismo estatal encargado de realizar investigaciones independientes sobre determinados incidentes con participación policial.

La revisión incluyó las circunstancias del enfrentamiento, las grabaciones de las cámaras corporales y las pruebas recopiladas.

El objetivo era determinar qué ocurrió durante la intervención y proporcionar elementos para que la Fiscalía evaluara la legalidad del uso de fuerza.

Después de analizar el expediente, la Fiscalía Estatal concluyó que los disparos estaban justificados.

Esta decisión cerró la revisión penal descrita en el reporte.

Sin embargo, no determina automáticamente si los agentes cumplieron todos los protocolos internos del Departamento de Policía de Sweetwater.

Tampoco se ha informado de una resolución administrativa definitiva relacionada con su actuación.

La violencia doméstica vuelve a generar preocupación en Miami-Dade

El caso se conoce públicamente en medio de otros episodios graves de violencia doméstica registrados en el sur de Florida.

En octubre, una mujer cubana embarazada resultó gravemente herida después de que su expareja presuntamente le disparara en una vivienda de Kendall y posteriormente se quitara la vida.

La sobreviviente, identificada como Dalianis Lazo, había solicitado previamente una orden de protección judicial.

En septiembre también se reportó un tiroteo relacionado con violencia doméstica en Little Havana que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas.

Aunque se trata de investigaciones independientes, estos incidentes muestran las consecuencias que pueden alcanzar las confrontaciones familiares cuando intervienen armas de fuego o armas blancas.

Las autoridades recomiendan solicitar asistencia inmediata cuando existen amenazas o situaciones de peligro.

¿Qué significa que la Fiscalía declare justificado un tiroteo policial?

En Florida, los agentes pueden utilizar fuerza letal cuando se cumplen determinadas condiciones legales relacionadas con amenazas graves e inmediatas.

La evaluación depende de las circunstancias concretas que enfrentaban los policías en el momento de actuar.

En el caso de Sweetwater, la Fiscalía consideró que Díaz representaba una amenaza inmediata contra una mujer embarazada y otras personas.

La decisión no implica que cualquier intervención policial con resultado mortal sea automáticamente legítima.

Cada incidente requiere una evaluación individual de las pruebas, las circunstancias y las normas aplicables.

La revisión penal también debe distinguirse de las investigaciones administrativas internas, que pueden examinar el cumplimiento de políticas y procedimientos policiales.

Difunden las imágenes siete meses después del tiroteo en Sweetwater

La publicación de las cámaras corporales permitió conocer nuevos detalles sobre el enfrentamiento ocurrido el 11 de marzo.

Las grabaciones muestran las órdenes policiales, los momentos previos a los disparos y los intentos posteriores de asistencia médica.

La investigación determinó que tres agentes efectuaron siete disparos contra Frank Edismaro Díaz, quien murió en el lugar.

Su esposa, embarazada de cinco meses, sobrevivió y recibió atención hospitalaria.

La Fiscalía de Miami-Dade concluyó el 7 de octubre que el uso de fuerza letal estaba legalmente justificado debido a la amenaza inmediata que representaba Díaz.

Por ahora, esa determinación cierra la revisión penal del tiroteo, aunque no resuelve por sí sola todas las posibles cuestiones administrativas relacionadas con la actuación de los agentes.