La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Mensajes cifrados en Signal revelan cómo grupos radicales movilizaron manifestantes para interferir con agentes federales y luego capitalizaron la muerte para desatar protestas nacionales.

Una red organizada de grupos de extrema izquierda habría jugado un papel clave en los hechos que rodearon el tiroteo mortal ocurrido en Minneapolis , donde falleció Alex Pretti , según una investigación publicada por Fox News basada en mensajes cifrados, bases de datos internas y registros de activistas.

De acuerdo con el reporte, agitadores vinculados a organizaciones socialistas, comunistas y marxistas-leninistas se movilizaron minutos antes del tiroteo , alertando en tiempo real sobre la presencia de agentes federales que participaban en una operación de inmigración.

Chats encriptados en Signal muestran que los llamados “ICE rapid responders”:

Los mensajes comenzaron antes del enfrentamiento , cuando Pretti y otros activistas se encontraban frente al local Glam Doll Donuts , donde los agentes realizaban la operación.

Registraban matrículas, vehículos y movimientos en una base de datos llamada “MN ICE”

Según las autoridades federales, los agentes estaban en el lugar para arrestar a un inmigrante ilegal con antecedentes criminales . Sin embargo, la presencia de activistas —alertados por esta red— derivó en un clima de confrontación.

Videos muestran a manifestantes:

Bloqueando el área

Usando silbatos para alertar al vecindario

‍ Enfrentando directamente a los agentes

Minutos después, se produjo el tiroteo en el que Pretti murió.

DE TRAGEDIA A PROPAGANDA

Horas después del incidente, grupos radicales activaron protestas coordinadas en varias ciudades del país, difundiendo videos sensacionalistas y llamados a la movilización.

Investigadores citados por Fox News señalan que:

Se distribuyeron suministros para manifestantes

Se usaron redes sociales como arma propagandística

Se presentó a Pretti como “mártir” del movimiento

ADVERTENCIA DESDE WASHINGTON

El vicepresidente JD Vance afirmó que la violencia “no fue casual”, sino el resultado de una estrategia coordinada que busca provocar enfrentamientos con autoridades federales.

Expertos en seguridad nacional comparan el modelo con tácticas de insurgencia urbana, similares a las observadas tras los disturbios de 2020, donde tragedias reales son utilizadas para impulsar agendas ideológicas.