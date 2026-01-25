Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

El DHS aseguró que el agente actuó en defensa propia durante una operación federal que derivó en disturbios y críticas de autoridades demócratas locales.

El presidente Donald Trump respaldó públicamente a los agentes federales de inmigración tras un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minneapolis, Minnesota , que culminó con la muerte de un hombre armado y provocó disturbios en la zona.

A través de su red social Truth Social , Trump afirmó que los agentes “tuvieron que protegerse” ante la falta de apoyo de las autoridades locales y defendió el uso de la fuerza letal durante la operación.

El operativo ocurrió el sábado alrededor de las 9:05 a.m. en la intersección de West 26th Street y Nicollet Avenue , como parte de una acción federal dirigida a detener a un inmigrante ilegal buscado por un caso de agresión violenta , según informó el DHS.

Durante la intervención, un hombre se aproximó a agentes de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática calibre 9 mm y dos cargadores , de acuerdo con el comunicado oficial.

Las autoridades federales indicaron que los agentes intentaron desarmarlo , pero el individuo se resistió de forma violenta , lo que llevó a uno de los agentes a disparar en defensa propia ante una amenaza directa.

El hombre fue atendido por personal médico en el lugar, pero falleció en la escena. El DHS señaló que no portaba identificación y que el tipo de armamento indicaba capacidad para causar un daño significativo.

Disturbios y reacción local

Tras el tiroteo, alrededor de 200 personas se congregaron en el área, bloquearon vías y enfrentaron a las fuerzas del orden, lo que obligó a activar protocolos de control de multitudes.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, identificó al fallecido como Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense blanco de 37 años, residente de la ciudad. Confirmó además que se produjo una reunión ilegal y que se movilizó a todo el personal disponible.

La policía local recibió apoyo de la Patrulla Estatal de Minnesota y de los sheriffs de Hennepin y Ramsey, mientras los bomberos sofocaron dos incendios menores. La Guardia Nacional se mantenía en alerta desde días previos.

Trump defiende a ICE y critica a líderes demócratas

Trump reaccionó con dureza, publicando imágenes del arma incautada y cuestionando por qué ICE no contó con protección de la policía local en una ciudad gobernada por demócratas.

El presidente acusó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador Tim Walz de fomentar la agitación con su retórica, y dirigió críticas directas a la congresista Ilhan Omar, aludiendo a investigaciones federales por presunto fraude financiero.

Trump sostuvo que las operaciones federales en Minnesota buscan tanto combatir fraudes millonarios como detener a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, y aseguró que miles ya han sido arrestados y retirados del estado.