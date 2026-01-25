americateve

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: BLOQUEO NAVAL EN CUBA | EL CHULO ARRESTADO POR ICE | TRUMP | MEXICO

Destacados del día

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Destacadas América Latina

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

