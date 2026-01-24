Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

El abogado de inmigración José Guerrero advierte que el reguetonero cubano enfrenta un escenario legal “muy difícil” debido a una orden final de deportación activa.

El arresto del reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez , conocido artísticamente como El Chulo , por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) ha encendido las alarmas sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió que el artista no califica para fianza , debido a que pesa sobre él una orden final de deportación , lo que reduce drásticamente las posibilidades de quedar en libertad.

“No califica para una fianza. Tendría que otorgársele un paro de deportación o parole por razones humanitarias, pero en las condiciones actuales dudo mucho que sea liberado”, explicó Guerrero en entrevista con el periodista Javier Díaz , de Univisión.

Según el abogado, cuando una persona tiene una orden final de deportación , ICE no está obligado a conceder fianza, y la única vía excepcional sería un parole humanitario , algo que consideró altamente improbable bajo la política migratoria actual, que describió como de “tolerancia cero”.

Guerrero aclaró que no representa legalmente a El Chulo , y que sus declaraciones responden a un análisis general basado en la información conocida del caso.

Arresto en su residencia y advertencia clave

De acuerdo con lo discutido en la entrevista, ICE habría arrestado al artista en su vivienda, en la dirección registrada en el sistema migratorio. Guerrero recordó que, aunque los agentes pueden presentarse en un domicilio, no pueden ingresar sin una orden judicial, ya que hacerlo violaría la Cuarta Enmienda de la Constitución.

También se mencionó que El Chulo habría faltado a una cita migratoria, lo que suele ser determinante para que ICE proceda a localizar y detener a la persona en su hogar.

“Si usted tiene una cita con inmigración, vaya. Si no, se convierte en un fugitivo”, advirtió el abogado.

¿A dónde podría ser deportado?

El destino final del reguetonero dependerá de si Cuba acepta recibirlo.

En caso contrario, ICE podría deportarlo a un tercer país, una práctica aplicada recientemente en otros casos. Durante la entrevista se mencionó México como uno de los posibles destinos alternativos.

Antecedentes del caso

El Chulo, de 35 años y padre de dos hijos, tiene una orden de deportación pendiente desde hace años, vinculada a un incidente con un arma de fuego ocurrido en el área de Tampa.

Actualmente, permanece recluido en el centro de detención Florida Soft Side South, ubicado en Ochopee, Florida, a la espera de que avance su proceso migratorio.