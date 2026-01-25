ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

La agencia federal asegura que el reguetonero cubano fue condenado por intento de asesinato y tiene una orden final de deportación desde 2018.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) calificó al cantante cubano Abel Díaz Rodríguez , conocido artísticamente como “El Chulo” , como un criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings , tras su reciente arresto en territorio estadounidense.

La información fue confirmada por ICE en un comunicado oficial enviado a Telemundo , en el que la agencia detalló el historial criminal y migratorio del artista urbano.

Según ICE, Díaz Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2011 con una visa de prometido (Fiancé visa) , pero años después fue condenado en 2017 por:

Los delitos, señala la agencia, fueron cometidos tras su llegada legal al país .

“Usó su oportunidad del sueño americano para aterrorizar a otros”, afirmó ICE en el comunicado.

Orden final de deportación

Como resultado de esas condenas, un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 1 de octubre de 2018. Desde entonces, Díaz Rodríguez quedó sujeto a expulsión del país.

ICE confirmó que fue arrestado el 22 de enero de 2026 y que permanece bajo custodia federal mientras avanza su proceso migratorio.

Vínculos con los Latin Kings

La agencia federal reiteró que “El Chulo” es un miembro activo conocido de la pandilla Latin Kings, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas de Estados Unidos, lo que —según ICE— lo convierte en un individuo de alto riesgo para la seguridad pública.

En declaraciones a Univisión, ICE indicó que el futuro migratorio del cantante es incierto y que podría ser deportado no solo a Cuba, sino también a un tercer país, dependiendo de la evaluación final del caso.

Escasas opciones legales

El abogado de inmigración José Guerrero explicó recientemente que ve “muy difícil” que el reguetonero sea liberado, debido a la existencia de una orden final de deportación, lo que prácticamente elimina la posibilidad de fianza.